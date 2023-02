La provincia se prepara para encarar varios frentes de paritarias

Recibirá a docentes el miércoles, a estatales el jueves y a profesionales de la salud el viernes. Los gremios buscan no perder contra la inflación

Distintos ministerios provinciales tendrán una semana corta, pero muy movida en sus oficinas ya que la provincia recibirá a docentes, trabajadores estatales y profesionales de la salud para discutir las paritarias de cada sector . Las realidades de los distintos rubros son diferentes, aunque todos reclaman un incremento con un único objetivo: no perderle pisada a la inflación .

Tanto los docentes públicos como los privados hicieron hincapié en ir por una recomposición importante de entrada para no perder contra la inflación. “Planteamos un fuerte aumento de arranque con mecanismos de revisión que no dependan de la voluntad del gobierno. El año pasado, de 12 meses, en 9 perdimos contra la inflación y en 2023 no deberá pasar. Y además, la estimación anual del 60 por ciento que hizo el gobierno nacional es muy exigua, así que de lo que se calcule de inflación mensual, habrá que estar un punto o más por encima”, señaló el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero. Por su parte, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, puntualizó: “Fue una reunión importante. Hemos planteado en la agenda paritaria la necesidad de crear cargos, además de seguir dando las discusiones técnicas que permiten darle un soporte a la discusión salarial. El claro objetivo es que el gobierno de la provincia presente una propuesta que recupere el poder adquisitivo del salario, en línea con las discusiones técnicas que llevamos adelante”.