La provincia realiza obras en Rosario por $5.900 millones

En Rosario, por caso, dijo que se “se realizan obras por más de 5.900 millones de pesos”.

La funcionaria explicó que apenas comenzó su trabajo “el Ministerio asumió lo adeudado a los contratistas y proveedores, y por otro lado, muchas obras paralizadas por falta de pagos que venían de la gestión anterior. La decisión política del gobernador fue sanear las cuentas de la provincia en materia de certificaciones y redeterminaciones, permitiendo la continuidad de las obras iniciadas en la gestión anterior”.

“Frente a estas realidades, el gobernador Omar Perotti nos trasmitió dos consignas claras: cuidar la salud de todos los santafesinos y las santafesinas y dar respuestas de forma concreta a las necesidades de la gente. De esta forma, priorizamos toda la infraestructura sanitaria para que pueda acceder cada santafesino”, describió.

Dentro del plan de obras para fortalecer el sector sanitario, mencionó: “Ya se finalizaron las obras para Centro de Aislamiento en el predio de la ex Sociedad Rural de Rosario, el Samco de Villa Guillermina; la nueva Guardia del Hospital de Niños Zona Norte en Rosario, y el Hospital de Coronda; el Hospital Modular de Granadero Baigorria; la rehabilitación de los Núcleos Sanitarios en el ex Liceo Militar en Recreo; el Centro de Salud Barrio Juventud del Norte en Santa Fe; el nuevo Módulo de Terapia Intensiva en Villa Constitución; el Módulo de Emergencia en el Centro Regional de Salud Dr. Agudo Ávila. Además estamos ejecutando la Guardia Covid 19 y obras complementarias en el Hospital Provincial de Rosario; la construcción de módulos sanitarios en barrios que no tienen todavía acceso al agua potable, y la construcción de celadores tipo en el Complejo Penitenciario de Piñero”.

Y sumó: “Por otro parte, recuperamos estructuras de salud que habían sido descuidadas como el ex Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe y el viejo Hospital de Reconquista. Ya licitamos las reformas para el Samco de Villa Guillermina, la segunda etapa para el Hospital de Rafaela, el Hospital Anselmo Gamen en Villa Gobernador Gálvez, y el Hospital de Firmat. Y estamos pronto a licitar, las reformas para el Centro de Salud en San Carlos Centro, y un nuevo edificio para el Centro de Salud Mendoza Oeste en Santa Fe”.

Obras en Rosario

En cuanto al plan específico para Rosario, mencionó algunas obras: “Está en marcha la ampliación de las instalaciones del punto de ingreso de la subcomisaría 19ª, la construcción de celadores tipo en el Complejo Penitenciario N°11 de Piñero, y los nuevos edificios para la Unidad Penitenciaria N°3 y para la Estación Policial Distrito Sudoeste”.

“A su vez, continuamos ejecutando el proyecto para el nuevo complejo educativo, recreativo y de alto rendimiento deportivo para el I.S.E.F. y ultimando detalles en la ampliación del Instituto Superior Del Profesorado Nro. 16 - Bernardo Houssay”, sumó.

frana perotti y javkin.jpg

“La necesidad de respuestas rápidas en este contexto de crisis sanitaria, nos obligó a ser más creativos por la salud de nuestra gente, y construimos varios módulos sanitarios en barrios vulnerables; y avanzamos con las obras de infraestructura, como en el caso de las cloacas en el sector ex Villa Olímpica que llevará soluciones de hábitat a los vecinos de la zona”.

Y agregó que “desde Vialidad Provincial se continúa a buen ritmo con la tercera etapa correspondiente a las obras repavimentación de la Autopista 01 Santa Fe-Rosario, con una inversión que supera los 1.600 millones de pesos. Hablamos de un corredor productivo importantísimo para lo que es el desarrollo y la comunicación de toda la provincia de Santa Fe, son más de 70 km de obras nuevas”.

Con respecto a la inversión destinada a vivienda, más de 3.000 millones de pesos, dijo que “responde por un lado a la alta demanda habitacional actual y por el otro, nuestra preocupación por este tema y la vocación de dar respuestas concretas proyectando esto como una política de Estado, tal como nos indicara el gobernador, buscando una Santa Fe sin ranchos. De esta forma, se están ejecutando más de 778 viviendas en diferentes barrios de Rosario, materializando los sueños de muchas familias de contar con un techo digno”.