El último monitoreo jurisdiccional (actualizado a las 8.30 de hoy) arrojó el siguiente mapa de situación: Ruta Nacional 19 km 122 Josefina: Sin cortes y normal circulación; Ruta Nacional 33 y Ruta Nacional 7 altura Rufino: Presencia de transportistas en reunión, no se obstruye la calzada y hay libre circulación de vehículos. R.P. Nº y R.P. Nº6 Manucho: presencia de pocos camioneros autoconvocados, pero sin cortes de ruta . Ruta Nacional 33 km 719 Chabas: sin corte y normal circulación. AP01 km 141 Sauce Viejo, RNA012 Y RP18, RNA012 Y RP14, AU09 Rosario– Buenos Aires Y RNA012 Alvear: sin cortes hasta el momento, normal circulación. AU09 Rosario–Buenos Aires, RNA012 Alvear y Ruta Provincial 10 km 19 (peaje chico), Autopista Rosario -Buenos Aires km 246 y Ruta Nacional 168 km18 Túnel Subfluvial: sin corte.

"La provincia de Santa Fe tomó la decisión de levantar los bloqueos a rutas y autopistas porque entiende que no hay justificación para un reclamo que puede tener otros canales al momento de peticionar a las autoridades. El corte genera un perjuicio grande a la población en cuanto al traslado de personas y de mercaderías", le dijo Sukerman a este diario.

La criminalización de la protesta

Asimismo, aclaró que la provincia no está a favor de la criminalización de la protesta. "Pero tenemos que hacer un equilibrio en un conflicto donde está el derecho de peticionar, por un lado, y por el otro, el de la libertad de circular en un momento donde no hay estado de necesidad de las personas que reclaman como para cortar la ruta. La orden a la policía es clara: actuar para que no se lleven adelante los cortes y trabajar con la autoridades judiciales apara que avalen y coordinen con las fuerzas policiales las medidas a tomar", advirtió.

Sukerman insistió con que este "no es un conflicto con la provincia” y, por lo tanto, los supuestos "autoconvocados" tienen que "reclamar ante quien corresponda". “Los que reclaman no son trabajadores”, son propietarios de camiones que protestan por el aumento de insumos y los costos de logística, “pueden reclamar, pero no cortando rutas”, expresó.

La Federación de Acopiadores ya había calificado como “grupos sediciosos” a quienes retienen a los camiones y a sus conductores. Los cargos que imputará la provincia son por “delitos contra la libertad de las personas”, “seguridad del tránsito”, “sedición y “encubrimiento”. Sain remarcó que esa será la “línea de acción” de su cartera: liberar las rutas de los “autoconvocados” que no se sabe quiénes son y operan sin “representación gremial”.