La provincia comienza la campaña de vacunación contra la gripe el lunes

La provincia le reclamó en varios oportunidades a la Nación que cumpla con la provisión de vacunas. Lo realizó en reuniones con el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y a través de distintas notas.

En ese sentido, Uboldi manifestó que "el viernes pasado llegaron vacunas antigrupales, rotavirus, triple bacteriana acelular (para menores de 11 años y embarazadas) y algo contra la varicelo, pero en cantidades que no son suficientes para cubrir el calendario".

Además explicó que "si uno tuviera que vacunar hoy a un niño de 11 años necesita tres vacunas: contra el meningococo, que está suspendida; la vacuna para el VPH, que no teníamos y ahora no tenemos en la cantidad necesaria; y la tripleacelular, que también tenemos poca cantidad. En consecuencia, el plan vacunatorio para el ingreso escolar de chicos de 11 años se vio muy limitado, porque no teníamos las vacunas".