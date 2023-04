La plaza Matheu ya luce totalmente remodelada con un nuevo juego

"Lo más importante no es la obra sino el uso que hace la gente, cómo se llena una plaza, cómo los buenos ganamos el espacio público", dijo el intendente junto a vecinos del barrio Las Delicias

"Son plazas que son un poco más que una plaza, son históricas y barriales, y lo más importante no es la obra sino el uso que hace la gente, lo que ustedes ven hoy, cómo se llena una plaza, cómo los buenos ganamos el espacio público, y también para ser utilizada de noche, por el buen nivel de iluminación led", dijo el intendente al recorrer el renovado predio junto a vecinos y vecinas de Las Delicias.

Javkin también ponderó que la Matheu cuenta ahora "con sectores para las distintas edades, para practicar deportes". Y describió: "Así como estuvimos en plaza López, y algunos nos decían que es muy céntrica, ahora estamos acá en la Matheu y la próxima será la plaza Las Heras, y después la de la Infancia, en barrio Banana. Insisto, no es sólo hacer una obra. Hermes Binner una vez me dijo que no es la obra sino cómo la gente se la apropia después. Todas las plazas que arreglamos marcan un circuito, cada una tiene un significado, y por eso también está pensado este circuito como una extensión del Tríptico de la Infancia".