Minutos después del mediodía de ayer, a Jimena le cambió la cara, por completo. Es que después de sufrir dos robos en los últimos 10 días, en los que le llevaron todo de su vivienda lindera al terreno donde funcionaba el laboratorio Apolo, y luego de reclamar más de dos años por el estado de abandono del predio y de los reiterados hechos de inseguridad en esa zona de barrio Tablada, finalmente la Municipalidad inició un operativo de limpieza con minicargadoras, camiones y una cuadrilla de obreros. Esta incursión finalizará hoy y luego se realizarán trabajos de arquitectura para reparar cañerías, estabilizar los muros medianeros y además se construirá un cerramiento más confiable.

"No lo puedo creer. Hace diez días que no paraba de llorar. Y ahora, por fin, después de tocar tantas puertas, vinieron a hacer lo que se necesitaba. No sé por qué esperaron tanto. Hace dos años que nadie hacía nada", le confió ayer a este diario la mujer de 37 años, empleada administrativa, que estaba trasladando sus pertenencias para mudarse a fin de mes, ya que tuvo que alquilar otra propiedad desde la terrible explosión de junio de 2016.

No fue sencillo que escuchen sus reclamos. Desde hace más de dos años viene expresando la situación de indefensión que atraviesan de forma cotidiana los vecinos de la manzana de Alem al 2900. Y estos dos robos seguidos le pusieron los nervios de punta y dejaron expuesto el nivel de intranquilidad y desprotección que sufren a diario.

El pico de tensión en este domicilio lindero al laboratorio Apolo se produjo en la madrugada del domingo pasado, cuando delincuentes ingresaron por segunda vez en diez días y le robaron lo poco que le quedaba tras el primer episodio. En esa ocasión, le rompieron las rejas que había colocado sobre las aberturas que dan al patio trasero de la casa y todas las medidas de protección que tomó para seguir trasladando cosas, ya que debe mudarse a fin de mes porque debe dejar la otra propiedad que está alquilando.

"No es justo"

"Ya no sabía qué hacer, a quién pedirle que tome cartas en el asunto. Una trabaja y cumple horarios toda la vida para que vengan algunos y te lleven todo de esta manera. No es justo. Además, yo tengo que afrontar todo sola, a pulmón", exclamó Jimena.

"Durante mucho tiempo no tuve respuestas ni de la Municipalidad, ni de la Justicia ni de la Policía. Por suerte ahora empezaron a limpiar y esto me permite cambiar la cara, y pensar de otra manera", contó.

En esta segunda irrupción se llevaron todo lo que encontraron, y revolvieron hasta la ropa. "Me rompieron todo lo que puse después del otro robo, las rejas, las puertas, los candados, los armarios. Esto da mucha impotencia. Y es muy difícil pensar en volver a arrancar dos veces seguidas en menos de diez días. Ahora además puse alarmas, y mi hermano y el esposo de una amiga me están acompañando para sentirme más segura", confió Jimena, quien se desempeña como empleada administrativa y su sueldo no le permite pensar en grandes erogaciones para afrontar estos dos cimbronazos.

Estos robos se produjeron en el domicilio de esta trabajadora, que está a punto de regresar a su domicilio de pasaje Dumont al 2900, después de alquilar durante dos años, ya que debe dejar la otra casa a fin de este mes. "Yo no puedo seguir pagando el alquiler, así que tengo que volver a esta casa. Necesitaba que intervengan de esta manera para no estar con miedo permanente", contó la mujer.

Siguen hoy

Durante la tarde, Luciano Marelli, director General de Higiene Urbana de la Municipalidad, estuvo al frente de las tareas de limpieza que se realizaron ayer en este predio. "Tomamos intervención por decisión de las autoridades de la Intendencia. No es un predio sencillo porque pertenece a un privado, pero apenas nos dieron la orden comenzamos con los trabajos", le comentó el funcionario a este diario. "La limpieza tardará una jornada más (hasta hoy) y luego ingresará otra repartición para llevar adelante las cuestiones de arquitectura", contó Marelli.