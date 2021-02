La Municipalidad ratificó que Uber es ilegal y rechazó que se instale en Rosario

Ante el segundo intento en un plazo de una semana por parte de la plataforma Uber para desembarcar en Rosario, la Municipalidad ratificó hoy tras una reunión con la cámara de taxistas su postura de no aceptar servicios que no se encuentren habilitados, ni dentro de las ordenanzas vigentes. "La posición del municipio es inflexible en ese sentido, además no hubo ninguna reunión ni pedido formal de habilitación", indicaron voceros del Palacio de los Leones. En tal sentido, se insistió en que este aplicativo es ilegal y en consecuencia se tomarán "todas las medidas pertinentes".