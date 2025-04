La Justicia ordenó a Vialidad Nacional que cumpla con el mantenimiento de Circunvalación

“La determinación de la Justicia no hace más que ratificar lo que veníamos pidiendo. Cualquiera que circule, sobre todo de noche con la falta de luminaria, se da cuenta del nulo mantenimiento que tiene Circunvalación. Es un peligro, más aún con la cosecha gruesa y los 2.2 millones de camiones que van a circular en unos días”, aseguró Seisas.

“Nos genera una gran incertidumbre de cómo va a seguir el mantenimiento. No solo preocupa Circunvalación, lo mismo está ocurriendo con el puente Rosario-Victoria que hace muy poco quedó sin concesión y el mantenimiento lo toma Vialidad Nacional. O las rutas nacionales que pasan por la provincia que están detonadas. Esperemos no tener que recurrir de nuevo a la Justicia. Está en peligro la vida de rosarinos y santafesinos y con eso no se jode”, concluyó el legislador.