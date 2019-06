La intervención clave del psicólogo de la institución

Para la detención de Martín Bustos fue determinante la confianza que el chico que recibió el mensaje tiene con el psicólogo de la pensión, Julián Pagliarecci, quien le siguió la corriente al árbitro. Se hizo pasar por el joven y pactó un encuentro en un departamento de Rosario; paralelamente, asesorado y acompañado por los abogados y dirigentes del club, hizo la denuncia en Fiscalía que terminó con la detención.

"Estábamos en la pensión, donde los viernes por la tarde solemos hacer talleres con los chicos, ya que durante la semana entre los entrenamientos y las clases tienen poco tiempo", comenzó con su relató el psicólogo, y agregó: "En ese momento se me arrima uno de los chicos, con cierta sospecha, y me dice «Chino, mirá esto que me llega»".

Era una propuesta para hacerles masajes en un departamento privado.

"Para confirmar las sospechas me hago pasar por el chico, le pido el teléfono y le sigo escribiendo a este señor para ver de qué se trataba el servicio de masajes que le ofrecía. Y le digo que le tengo que pedir permiso a los directivos de la pensión. Ahí terminó de confirmar mi sospecha, porque me dice que no diga que iba a hacerme masajes, Me dijo «decile que vas a un cumpleaños»", remarcó en diálogo con Telefe Rosario.

"Como ese fin de semana el chico se iba a su casa, porque es del interior, le pedí que cualquier mensaje que recibiera me mandara captura, para que yo le fuera diciendo lo que le tenía que responder", dijo.

"Fueron casi dos semanas, más allá de que durante varios días no hubo conversación. El primer contacto fue hace quince días cuando se presenta y le ofrece los servicios. No hablan más durante varios días, y una semana después vuelven a tomar contacto", recordó, al tiempo que admitió que le fue contestando a través del asesoramiento de los abogados del club, con la idea de "pactar una reunión con esta persona".

Pagliarecci resaltó que una vez que se concretó el encuentro, tuvo la colaboración total del club.