Una de las estrategias que se presentará durante la reunión que se desarrollará hoy entre funcionarios nacionales, santafesinos y entrerrianos, es un programa de monitoreo de los incendios. De acuerdo al seguimiento de Seguridad, gran parte de las quemas no son producto de la casualidad o de la desaprensión de quienes acampan o cazan en la zona. El seguimiento realizado sobre los últimos focos arrojó algunas pistas que los ligan más al corrimiento de la frontera agropecuaria. Por ejemplo, la cantidad de puntos de fuego, aún en medio del aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia. Pero también en el mapeo de los focos llama la atención que se realizan por sectores y que no vuelven a repetirse con el paso de los días. Más bien se van moviendo hacia otros sectores. "Nuestra impresión es que parte de este problema es la actividad ganadera. No son incendios casuales", subrayó el secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, y consideró necesario "trabajar para resolver un problema que se genera a más de un millón de habitantes, sobre todo en esta situación de pandemia, cuando las patologías respiratorias se complejizan", sostuvo.