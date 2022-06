La historia de la fábrica del barrio Bella Vista que hace el mejor helado del país

No era la primera vez que iban. Es más, habían participado cinco de los seis campeonatos realizados, pero lo que nunca imaginaron los Scime es que los helados San Remo que hacen desde los años 60 en el barrio Bella Vista se iban a coronar los mejores del país. Todavía en viaje a Rosario, Micaela Scime, una de las tres hijas de Francisco que lo acompañan en el negocio, admite no salir de la sorpresa. "Participar siempre es un desafío, pero la verdad, no lo esperábamos", dice la joven, que recorre la historia que va desde sus abuelos sicilianos hasta su papá que tomó el negocio ya por los 90 y su propia participación y la de sus hermanas tras haber crecido en la fábrica. "Esto nos hace bien a nosotros, pero también al helado artesanal rosarino que tiene toda una tradición como el mejor del país", afirmó a La Capital.