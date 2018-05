La FUA renueva en Rosario sus autoridades

La Federación Universitaria Argentina (FUA), actualmente conducida por la Franja Morada, realizará su 30º congreso en Rosario este fin de semana para elegir nuevas autoridades. En el encuentro, bautizado como "El congreso de los cien años" por el centenario aniversario de la Reforma del 18, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) intentará disputar la conducción de la mayor organización estudiantil del país. La elección propiamente dicha se hará el sábado en el club Central Córdoba.

Las estrategias que se trazará la FUR para disputar la conducción de la FUA dependen de quién las cuente.

El secretario ejecutivo de la FUA y también dirigente de la FUR, Juan Silvero, del Movimiento Nacional Reformista (MNR, brazo estudiantil del Partido Socialista), contó que desde hace un año trabajan "en la construcción de un frente" integrado por fuerzas de izquierda y filoperonistas ( a nivel local incluye a Alde, Mate Cocido, Corriente Mella, Fune, Libres del Sur, Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y el MNR).

Según Silvero, el objetivo es disputar la secretaría general de la FUA, hoy en manos de la Juventud Peronista.

Una versión diferente ofreció otro referente estudiantil, el consejero superior Cristian Fdel, para quien lo que se debe disputar es llanamente la presidencia de la federación.

"Hay que congregar a cada uno de la izquierda, el peronismo y los sectores progresistas para desalojar de una vez por todas a la Franja Morada de la conducción de la FUA, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en diciembre: que su presidenta, también diputada de Cambiemos, votó a favor de la reforma previsional", disparó Fdel.

Y para lograrlo, el consejero no dudó de que la JUP debe integrar ese frente. "Si no, no se gana", sentenció. Quedan dos días para limar diferencias, que no son menores.

Mañana todos confluirán en un "gran festival" en la plaza San Martín con las consignas de "En defensa de la educación pública", "Por una FUA que enfrente el ajuste de Macri" y "Contra el recorte presupuestario". A partir de las 18, tocarán las bandas "La esencia de la cumbia" y "Buenos psicópatas".