La Fiesta del Cine en Rosario: todas las películas a $3000 por siete días

Para aquellos que no puedan aprovechar esta semana, vale recordar que con la Tarjeta de Beneficios La Capital, todo el año se pueden disfrutar de los siguientes descuentos en cines: 30% de descuento en el Nuevo Monumental, y 2x1 en Cines del Centro, Hoyts y Showcase.



¿Qué cines se suman a la Fiesta del Cine?

En esta oportunidad en Rosario, participan de la iniciativa los cines: Showcase ( Junín 501), Hoyts (Portal Comercial, Nansen 255), Las Tipas (Paso del Bosque, AV. Sorrento 7000) Cinépolis (Av. Eva Perón 5856), Monumental (Av. San Martín 993), y los Cines del Centro (Shopping del Siglo, Rioja 1640).

Todos estos cines desde el 13 al 19 de marzo venderán sus entradas a tan solo 3000 pesos. Las mismas se podrán comprar de manera presencial o bien para asegurarse la entrada se pueden adquirir desde la página web de cada cine.

¿Qué películas se podrán disfrutar por tan solo $3000?

Las películas que forman aparte de la cartelera de esta propuesta varían según cada cine pero incluyen la programación habitual, los estrenos de este jueves y algunos clásicos que se añaden para esta ocasión especial.

De esta forma, los cinéfilos podrán disfrutar de: "Anora" (ganadora del Oscar a Mejor Película), "Conclave", "Flow" (ganadora al Oscar a Mejor película Animada), "Mickey 17", "María Callas", "Mufasa", "Nosferatu", y "La persecución". Además, algunos cines incluirán la trilogía de "El Señor de los Anillos" ("La comunidad del anillo", "Las dos torres", "El retorno del Rey"), "Robot Salvaje", "Aun Estoy Aquí", "Bambi", "Sonic 3", "Capitán América", "El Mono", "1978", "Gladiador 2", "Deadpool & Wolverine", "El planeta de los simios", "Wicked", "Una muerte silenciosa", "Godzilla y Kong", "Moana 2" y "Rescatando al Soldado Ryan".

También se podrán disfrutar por tan solo $3000 pesos las películas que estrenan este jueves: "Peten Pan: pesadilla en la tierra del Nunca Jamás", "Zero Base on the first", "La presencia", "Novocaine", y "Patti y la furia del Poseidón".