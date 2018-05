La concejala Norma López propuso cerrar la comisaría 10ª, el lugar donde la docente fue hallada muerta. "Debe propiciarse una nueva localización, con un edificio acorde para la función de la policía, que es la protección de los ciudadanos, no la violación de sus derechos, el encubrimiento de delitos y la participación en otros", señaló la edila. Pero algunos integrantes del entorno de la bibliotecaria, no comparten esa iniciativa. El hermano, Guillermo Paris, se alejó de la propuesta de la concejala. "Es como tapar el sol con las manos, se necesita una solución mucho más profunda. Necesitamos una policía que no nos dé miedo, que nos cuide", se encargó de remarcar.