La defensa del automovilista que avanzó contra una manifestación: "No quiso atropellar a nadie"

En diálogo con el programa “El primero de la mañana” de LT8, Martín Scocco, abogado defensor del ingeniero, expresó: “Fue una situación inesperada. Mi cliente no fue un conductor alocado que atropelló un piquete. No había operativo policial que cortase la calle. Él venía por calle Tucumán y al doblar por Entre Ríos, se encontró sorpresivamente con la manifestación”.

>> Leer más: Prisión preventiva para el hombre que atropelló a manifestantes en un piquete en el centro de Rosario

“En ese momento -sostuvo Scocco, citando dichos de su cliente-, la gente que estaba cortando el tránsito se abalanzó sobre el auto y también varias personas se le pusieron por detrás. Mi cliente frenó pero se encontró con una situación en la que tuvo miedo y no sabía qué hacer. Si retrocedía con su vehículo, atropellaría a los que estaban detrás y si bajaba del auto tenía un miedo más que fundado de que lo agredieran o golpearan. No había policías cerca y le estaban golpeando el auto, además de insultarlo”.

Scocco indicó que. ante esa situación, el ingeniero “trató de avanzar de a poco, casi a paso de hombre y la gente se fue abriendo, mientras le golpeaban el auto y lo insultaban. Cuando dobló por Urquiza, paró por el semáforo de Corrientes y a través del espejo retrovisor vio, cuando ya se había ido del lugar de la concentración, que un grupo comenzó a correrlo. Era una multitud que comenzó a correr hacia él. Mi cliente esperó el verde y dobló por Corrientes, pero ahí tuvo que detenerse por el tráfico a la altura de Empleados de Comercios. Entonces hubo una secuencia de unos diez minutos hasta que llegó la policía en la que tomaron a golpes hasta destruir por completo el coche. Rompieron todo los vidrios, el auto quedó todo abollado”.

>> Leer más: Atropelló a manifestantes y huyó, pero lo alcanzaron: le destrozaron el auto

“En todo momento mi cliente buscó la mejor solución posible para ese dilema en el que estaba. Al encontrarse con el piquete tenía miedo, porque ya había sufrido un robo en un piquete en Circunvalación hace dos años. Las víctimas presentaron lesiones en nudillos, cortes en palmas de las manos, raspaduras en las piernas. Todas marcas compatibles con los golpes que recibió el auto. El auto tiene sangre de los manifestantes de los golpes que dieron. En el expediente no está acreditado que la concentración estuviera autorizada ni que hubiera control. Mi cliente refirió que no intervino nadie. Si hubieran estado cortada la calle, mi cliente no hubiese podido pasar”.

“Cuando vio la manifestación, frenó y la gente rodeó el auto. lo quieren hacer bajar del auto y él se asustó. No había policías ni personal de Tránsito que interviniera, eso no ocurrió hasta que llegó a Corrientes ya con el auto destrozado. El quería salir del piquete, no bajándose porque tenía miedo de que lo golpearan, un temor fundado, y tampoco podía retroceder porque no lo dejaban”, agregó.