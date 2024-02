La crisis modifica hábitos de lectura: bibliotecas, libros usados, electrónicos y otros trucos

El acceso a los libros -que incrementaron hasta un 70% su precio en los últimos meses- ya no es para todos. Cómo seguir leyendo cuando la plata no alcanza

Es viernes a la noche. Un grupo de amigas se junta a comer en un departamento porque salir a tomar algo a un bar ya no es una opción para todas las semanas. Gimnasio, terapia, Netflix, delivery, cursos o talleres: todas recortaron algún gasto en los últimos meses y aún así no es suficiente. Antes de la cena, empiezan a girar los libros sobre la mesa. En la última semana, se prestaron algunos ejemplares y la conversación lectora copa la reunión. ¿Cómo seguir leyendo cuando la plata no alcanza? Los libros aumentaron hasta un 70% en los últimos meses y cada vez son más los lectores que recurren a un amplio abanico de estrategias para poder seguir disfrutando de las letras en sus momentos de ocio. Cuando todo arde, son más que nunca necesarias las líneas de fuga que permiten, aunque sea por un rato, imaginar otras realidades.