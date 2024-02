La crisis de los que ayudan: las organizaciones luchan por subsistir en los barrios

Las mujeres que paraban la olla ahora entregan bolsones porque no pueden pagar la garrafa. Las que antes colocaban carne y pollo en esa olla ya no llegan. Las meriendas se reducen y en los espacios de ayuda de los barrios más de una vez se les tiene que decir a las familias que se acercan que "se entrega lo que se tiene". Las donaciones se achicaron y las ayudas del Estado no llegan. Y no se trata sólo de la subsistencia alimentaria que, claro, es lo urgente, sino de la supervivencia misma de las organizaciones -muchas de ellas pequeñas y de alcance barrial- que por estos días hacen malabares para sostener en sus territorios el plato de comida y también las actividades con infancias y adolescencias. Algo de oxígeno ante las asfixias de las carencias.