La chica que sufrió una paliza en manada en un boliche de Arroyo Seco "está grave"

Una joven de 20 años permanece internada desde esta mañana con traumatismos de cráneo y abdomen en el hospital Provincial luego de haber sufrido anoche una paliza en un boliche de Arroyo Seco, según denunciaron sus familiares a La Capital. Apuntaron a un joven y a otras diez mujeres como los protagonistas de la paliza.

La víctima, Candela Barrios, de 20 años, recibió los primeros auxilios en la vecina localidad. Y de acuerdo a la gravedad de las heridas, fue derivada al efector de Alem al 1300.

De acuerdo al testimonio de sus familiares, la chica oriunda de Villa Gobernador Gálvez, fue atacada por "más de diez chicas y un joven" anoche en el patio del boliche ubicado en la vecina localidad, a partir de una aparente discusión ocasionada por empujones e insultos.

Conforme a la versión de la familia, Candela recibió "una trompada" por parte de "un muchacho con antecedentes penales", que se encontraba con el grupo de mujeres. Y una vez que cayó al piso, "comenzaron a golpearla en la cabeza con los tacos de los zapatos", lo cual le provocó "un cuadro de convulsiones".

"Se acercaron a insultarla y la golpearon en el piso con los tacos de los zapatos en la cabeza; también la mordieron. Pero el que la tiró al piso de una piña fue un muchacho que estaba con las otras diez pibas, a tal punto que sólo se acordaba que estuvo en el suelo", aseguró a La Capital Gisela, la madre de la víctima, quien por estas horas aguardaba el resultado de una tomografía de cráneo por las lesiones que presenta su hija.

Si bien está en la sala de guardia del Provincial, Candela "tiene coágulos y una lesión en el estómago". A su vez, su mamá indicó que su hija también presenta lesiones en mandíbula y tiene convulsiones desde las 6 de esta mañana.

Por su parte, Agustina, prima de Candela sostuvo que la joven se encuentra "en estado crítico, con traumatismos de cráneo y coágulos en el estómago", de acuerdo al parte al que pudieron acceder en el nosocomio donde se encuentra internada la víctima.

También abonó la versión de que fue un joven "Brian M., quien le pegó hasta que la tumbó y luego le dieron patadas en el estómago, lo cual le provocó el coágulo". También aseguró que las autoridades del boliche y la policía "se acercaron a auxiliarla recién cuando estaba haciendo convulsiones".

La madre de la joven se mostró indignada al asegurar que en Arroyo Seco no le tomaron la denuncia y que la policía de la vecina localidad "no hizo acta de procedimiento". También indicó que esta no era la primera vez que su hija tenía inconvenientes que este grupo de chicas, que también son oriundas de Villa Gobernador Gálvez. Según indicó, "el fin de semana pasado le habían pegado", aunque no pudo precisar cuáles son los motivos que llevó a enfrentarse otra vez.