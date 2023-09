"Pasó el miedo, pero no estamos tranquilos. La desaparición de Antonio en estos días nos hizo caer en la cuenta, y a más de un padre y madre también, que los chicos hacen apuestas online por mucho dinero, mucho. Hacen vaquitas, ni sé cómo lo logran. Y cuentan lo que ganan y no lo que pierden", le dijo acongojada a La Capital Paola Fernández, la mamá de Antonio "Tony" Fernández, el jovencito de 17 años y estudiante del Superior de Comercio que por casi una semana no regresó a su hogar en Pueblo Esther y fue buscado intensamente por familiares, amigos, compañeros y padres de la comunidad escolar y la Fiscalía Regional de Rosario.