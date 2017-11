Joven abogado denunció una salvaje agresión por su militancia política

Un graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y ex militante de La Cámpora, denunció que integrantes de la agrupación DNI lo agredieron de manera brutal, a la salida de una fiesta de fin de año organizada por esa casa de altos estudios.

Angel Leonardi, la víctima, es egresado de esa facultad y actualmente es adscripto de la cátedra de Derecho Administrativo, y atribuyó el episodio a la intolerancia por su militancia política, de algunos años antes.

De acuerdo al relato del propio agredido en la red social Facebook, alrededor de las 4 de la madrugada del sábado, antes de retirase de la fiesta de fin de año de la facultad, decidió pasar por el baño y en ese lugar se produjo el cruce con un joven que lo increpó al grito de: "A ver, vos que sos de La Cámpora, si te la aguantás".

"Eso me sorprendió, ya que nunca antes tuve trato con este pibe, más que de vista", confió.

En su testimonio, Leonardi contó que luego puedo identificar al atacante como Guillermo Canseco, un consejero estudiantil de la facultad por la agrupación socialista DNI. Y recordó que le seguía gritando: "Ustedes los de La Cámpora, que antes se hacían los vivos, a ver si ahora se la aguantan".

En ese sentido, Leonardi se encargó de aclarar que el agresor "hacía referencia a momentos en los que gobernaba el peronismo, y que si bien no participo más de La Cámpora, siento orgullo de haberlo hecho y de mis compañeros".

La escena fue tensa y la carga de la agresión iba en aumento. Al menos eso se desprendió del relato de Leonardi en su muro de Facebook. "Le pedí que se retire, pero fue en ese momento que Canseco comienza a agredirme y decirme que salga afuera. Y al salir por calle Santa Fe, sin otro ánimo de que alguien de seguridad contenga la situación, me volvió a agredir desde atrás, a lo que, y aún sin entender mucho, comencé a defenderme", apuntó.

Allí contó que al llegar a la esquina de Moreno y Santa Fe, se sumó a la agresión otro militante de DNI, "quien no sólo alentaba a que su amigo me golpee, sino que también colaboraba para obtener una situación más ventajosa por sobre mi persona".

Tras la salvaje agresión, el muchacho dijo que fue "rescatado" por dos guardias de seguridad, y dos jóvenes de la agrupación DNI que lo llevaron hasta la plaza San Martín, cercana a la facultad para que se pueda limpiar la sangre de la cara.

"En ese momento, Canseco vino nuevamente y me golpeó en presencia de sus propios compañeros de agrupación, a lo que harto de la bronca, me le fui encima para que frene. Me defendí, como lo haría cualquiera. Es en ese momento que la presidenta del Centro de Estudiantes, Gabi Menegozzi, y Matías Figueroa me sacaron y se ofrecieron a ayudarme".

Por la golpiza, unos minutos más tarde, el joven terminó en el Sanatorio Americano, donde fue llevado con lesiones faciales en la nariz, los ojos y la boca, y además sufrió la fractura de dos dedos de la mano. Allí fue atendido por profesionales médicos en la guardia de ese centro de salud.

Por todo esto, este joven abogado, oriundo de Cañada de Gómez y recibido en febrero del año pasado, radicó la denuncia correspondiente en sede judicial.

Luego de que el hecho tomó trascendencia pública, Leonardi comentó que tanto las autoridades de la facultad como la mayoría de las personas de la agrupación DNI "se pusieron a disposición para lo que necesite" y expresaron su solidaridad con la víctima.

"Sólo espero que esto que me pasó no haya sido más que el odio y la vergüenza llevada adelante por dos tarados, y no el comportamiento habitual de militantes de DNI, cosa que no creo", comentó Leonardi con angustia en sus palabras.

"Es una locura"

"La verdad es que jamás me imaginé que podía pasar esto. Mucho menos dentro de una facultad de derecho. Es una locura total. Nunca me imaginé que podía pasar algo así", confesó Leonardi.

Y agregó: "Ahora espero que las autoridades de la facultad tome las medidas correspondientes con estos dos salvajes, y que esta agresión no quede impune, ya que dejaría sentado un antecedente realmente muy peligroso ante futuras agresiones a quienes piensen distinto dentro de la facultad, esa misma institución en la que fui educado en el pluralismo y la libertad de las ideas, que tanto me enorgullecen".

"Ahora espero que la facultad tome las medidas correspondientes, y

que esta agresión no quede impune"