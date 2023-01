Pablo Javkin y las extorsiones: "Basta de joda, el 95% de los hechos surgen desde las cárceles"

Visiblemente enojado, el titular del Departamento Ejecutivo renovó sus críticas a las autoridades provinciales, especialmente las vinculadas a la supervisión del Servicio Penitenciario. “Dejémonos de joder. Estamos presos de una industria de la extorsión que se hace desde las cárceles. Como antes llamaban desde los penales diciendo que tenían a un familiar secuestrado, ahora dicen 'paguen' para que les de protección”.

“Las detenciones que se dieron ayer y lo que dijo el fiscal Socca, con críticas a los servicios penitenciarios federal y provincial y a la Justicia de Ejecución Penal, no puede ser que no tenga más repercusión. Lo que sucede en las calles de Rosario se ordena desde cárceles que no están en Rosario. Ayer se desarmó una banda que afectada a varios comercios del sur de Rosario y el origen era un tipo detenido en Coronda, que llamaba por teléfono y mandaba a la novia a cobrar, y dejaban un CBU. Hay una impunidad más fácil que dar un CBU”, agregó.

Javkin remarcó: “No voy a admitir matices. Hay responsabilidad directa. En las cárceles se tienen que meter quienes deben hacerlo. De los hechos que sufre la ciudad, el 95% son llamados telefónicos de gente que está presa”.

"Ayer me reuní con el gobernador. Y esto tiene que tener un reflejo alguna actitud sobre la policía y entiendo que habrá en las próximas horas. No puede ser que tengamos falta de presencia policial en muchos lugares de la ciudad. Pero además, a eso agrava la facilidad con que una persona puede llamar desde una cárcel, mandar a su novia a cobrar la extorsión, que una persona vaya al CBU y que vaya directamente a retirar la plata. Eso lo descubrió un fiscal".