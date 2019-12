"Se que hay mucha expectativa. En el país, en la provincia y la ciudad se inicia un ciclo que comenzó democráticamente. Es una conquista de todos los argentinos y lo asumimos con mucha responsabilidad. Alguien me dijo esto arranca y no para más", afirmó Pablo Javkin, en su primer contacto con la prensa ya como nuevo intendente de la ciudad.

Javkin repasó cómo será la jornada de hoy y cuáles son las perspectivas de su administración que tendrá como prioridad atender la problemática de la niñez. "Nuestra primera reunión será con chicos de la ciudad. Para nosotros es importante arrancar la gestión escuchando las ideas que tienen los niños. Voy a estar acompañado por mis hijos. Mi hijo cumpleaños hoy", señaló.

>> Leer más: Pablo Javkin asume como intendente y ratifica su "compromiso con la infancia"

Asimismo, destacó que no era casualidad que su primera reunión de hoy sea con chicos. "Si hay un compromiso que tenemos que tener todos en Rosario y la Argentina es la infancia. Estamos hipotecando este país no sólo en función de la cuestión alimentaria", manifestó.

javkin2.jpg El nuevo intendente ingresa al Palacio de los Leones junto a su familia. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.

"A mí gustaría ser el intendente que durante mi mandato, todos los chicos de esta ciudad en algún momento hayan escuchado un cuento, puedan imaginar, soñar en un futuro. No lo digo en términos simbólicos ni románticos. Me cuesta creer que no lo podamos hacer. Esa es siempre la prioridad. No perdamos de vista el tema de los chicos", añadió.

A continuación los principales conceptos del flamante intendente:

"Anoche pude dormir, no mucho. El domingo le festejamos el cumpleaños a mi hijo Sebastián con una piyamada. Vengo durmiendo poco. Anoche estuve un poco nervioso. Puse nueve alarmas.

"Mi desafío fue hacer una transición lo más ordenada, que no le agregue problemas a la gente. Ahora nos toca arrancar".

"Fomentaremos el diálogo. Hoy nos acompañó el secretario general del Sindicato de municipales. Se lo agradezco mucho. Hay que salir de esta idea en Argentina de que uno para hacer las cosas, o para no pagar costos por sus decisiones tiene que descalificar a otro. Esto se ha convertido en una moda. No puedo defender lo que hago y genero odio hacia el otro. Quiero salir de eso".

"Me veo como intendente como fui toda la vida. Abrazo la política desde muy chico. La política es dialogar. Tuve un gran maestro para eso. Eso no implica no tener falta de firmeza. Pero uno siempre puede escuchar un poco y entender lo que el otro está pensando y así lo voy a hacer".

"Vamos tener un vínculo positivo con las autoridades nacionales. Vemos con expectativa el cambio de gobierno. Tuve la oportunidad de dialogar con el presidente electo. Conozco a varios ministros porque fui diputado nacional con algunos de ellos. He hablado por teléfono con algunos de ellos. Rosario es muy importante para todos los argentinos y vamos a hacer valer en el mejor sentido de la palabra. Tengo una buena expectativa en que podamos encontrar ritmo de trabajo entre Nación, Provincia y municipio".

"Hay temas de coyuntura. Mañana vamos a empezar a trabajar. Vamos a tener una mesa de trabajo conjunta como lo planteamos con la provincia a nivel seguridad como en transporte. Lo conozco hace muchos años al ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni. Tuve contacto telefónico con él. Vamos a trabajar desde el primer día con él para buscar soluciones. Uno espera escuchar los planteos iniciales de cada gobierno.