Pablo Javkin cumplió esta mañana la toma formal del cargo de intendente de la ciudad de Rosario en un acto en el Propileo del Monumento Nacional a la Bandera. La asunción de la jefatura del Palacio de los Leones del dirigente formado en el radicalismo marca un punto de inflexión en la ciudad, tras 30 años de hegemonía socialista.

La jornada comenzó a las 8 con la mandataria saliente, Mónica Fein, y su sucesor encabezando el izamiento de la Bandera en el mástil mayor del Monumento. El primer momento emotivo del acto fue cuando un grupo de excombatientes trasladó la bandera hasta el pie del mástil y luego una joven mujer entonó a capella "Aurora".

El acto contó con la presencia del gobernador saliente Miguel Lifschitz y el diputado provincial y exgobernador Antonio Bonfatti, entre otras autoridades y legisladores.

Javkin estuvo acompañado por sus dos hijos, Camila y Sebastián, y su esposa Cecilia, y el gabinete que lo acompañara en su gestión.

Hubo después una caminata hasta el Propileo Triunfal de la Patria, donde se encuentra la llama votiva, donde se firmó el acta de posesión del cargo de intentendente Javkin.

Tras el acto protocolar en el que tomó posesión formal del cargo, Javkin habló con los periodistas para ratificar su compromiso con la infancia. De hecho, reveló que la primera reunión que mantendrá hoy en su despacho en el Palacio de los Leones será con chicos.

"Nuestra primera reunión será con chicos de la ciudad. Para nosotros es importante escuchar las ideas que tienen los niños. Voy a estar acompañado por mis hijos", manifestó el flamante mandatario municipal.

Embed Al pie de la llama votiva recibí el mandato que el pueblo rosarino me dio. Es tiempo de unir. #ArribaRosario pic.twitter.com/F6JcYmQcZo — pablo javkin (@pablojavkin) December 10, 2019

Javkin destacó que no era casualidad que su primera reunión de hoy sea con chicos. "Si hay un compromiso que tenemos que tener todos en Rosario y la Argentina es la infancia. Estamos hipotecando este país no sólo en función de la cuestión alimentaria", enfatizó.

"A mí gustaría ser el intendente que durante mi mandato, todos los chicos de esta ciudad en algún momento hayan escuchado un cuento, puedan imaginar, soñar en un futuro. No lo digo en términos simbólicos ni románticos. Me cuesta creer que no lo podamos hacer. Esa es siempre la prioridad", añadió.

Las actividades de cambio de mando en la Municipalidad continuarán por la tarde. El cronograma oficial dispuso que a las 18 Javkin arribe al Concejo Municipal para prestar juramento ante las nuevas autoridades del cuerpo legislativo de la ciudad.

Allí lo esperará la flamante presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, la estratégica aliada radical junto a quien pudo inclinar la balanza de poder dentro del Frente Progresista.

La jura de Javkin en el Palacio Vasallo se realizará en el marco de una sesión especial que contará con la presencia de autoridades, familiares e invitados especiales.

El plato fuerte y tal vez el momento de mayor contacto con los rosarinos llegará a 19:30, hora en la que está previsto que comience el acto público de asunción en el Propileo Triunfal de la Patria.

Esa ceremonia se iniciará con los acordes que interpretará la Escuela Orquesta Barrio Ludueña, un proyecto pedagógico, artístico y social que depende de la Secretaría de Cultura y Educación a través de la gestión del Area de Cultura del Distrito Noroeste.

En ese acto público Javkin estará acompañado de los funcionarios que estarán al frente de las distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal, un gabinete que destaca la paridad de género y apuesta también a extrapartidarios y profesionales.

Con ese marco de fondo, el flamante intendente se dirigirá a los rosarinos y trazará los lineamientos básicos de lo que buscará llevar adelante en Rosario durante los próximos cuatro años.