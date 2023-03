Javkin: "Si no trabajamos todos a la vez no vamos a resolver nada"

El intendente Pablo Javkin celebró la llegada de nuevos gendarmes y del Ejército para aportar logística al plan de urbanización y pacificación que se llevará adelante en los barrios más conflictivos de Rosario, como Villa Banana y Tablada, entre otros, pero aclaró que si esta puesta en marcha no se realiza de manera integral "no se va a resolver nada" .

"Hoy completamos 1.400 agentes federales en Rosario pero, como dijo el gobernador (Omar Perotti), si tenemos 10 mil agentes y no tienen logística y tampoco se intervienen los teléfonos en las cárceles y no trabajamos en el lavado de dinero, no vamos a resolver nada", afirmó Javkin al móvil de LT8 desde el destacamento de fuerzas federales montado en Jorge Newbery y avenida de Cincunvalación, donde también estuvo el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.