Javkin a las fuerzas de seguridad: "Usen las armas que tienen para cuidar a Rosario"

“El viernes pasado a las 4 y 20 de la tarde recibimos siete tiros y me dejaron un papel con la advertencia de que tengo 24 horas para irme de mi casa. Anoche sucedió lo mismo. Estoy desesperado. No tengo donde ir y nadie me ayuda. No sé qué hacer, sinceramente”, afirmó Juan a punto de quebrarse por la angustia.

Juan contó que tiene pareja y un hijo de siete años y que lleva 13 años viviendo en ese lugar. "Ellos quieren que abandone mi casa. Sinceramente no sé que hacer. Anoche (por el jueves) los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas pasaron por encima de la cabeza. No mataron a nadie de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar", agregó.

"Si no nos cuida la policía, quién lo hará. Ahora me volvieron a dar 24 horas para irme y no sé donde ir. No tengo lugar. Mi familia ya no está. Me quedé solo para cuidar lo mío. Si me voy, pierdo todo. Los vecinos están desesperados, no quieren que me vayan, pero se me va la vida y la de mi familia", añadió.

"Los vecinos saben que si me voy vendrá gente que no debería estar acá. La gente está muy preocupada", agregó Juan.