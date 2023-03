Javkin: "Jamás pasó que vengan las fuerzas federales y suban los homicidios y las balaceras"

La salida a la crisis "es con las fuerzas federales y provinciales, pero trabajando activamente", remarcó Javkin, quien incluso en el detalle sobre el hecho en sí se explayó: "Que me expliquen que en 40 metros no se puede perseguir una moto, la única explicación es que no estaban ahí donde tenían que estar y eso es lo que sucede a diario".

El planteo, que el mandatario local viene sosteniendo en los últimos hechos de violencia, fue señalado 24 horas antes de que autoridades locales y provinciales se sienten a la mesa con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación para volver a discutir soluciones para la seguridad de la ciudad. "Espero que mañana (por el martes) tengamos ese encuentro porque el resultado concreto hasta ahora es lo que sabemos, en la calle no hay acción y se están metiendo con los con los pibes y se meten con nuestras escuelas", recalcó.

El objetivo de quebrar

"No podemos permitir que toquen a los chicos, que toquen las escuelas porque si hay algo para cortar con esto de raíz es que los chicos estén en las escuelas -continuó-. Y la verdad es que no es lo mejor que hoy tengamos dos escuelas cerradas".

Para el intendente, no se puede permitir que cumplan con el objetivo los que buscan desanimar y quebrar a una ciudad que tiene un montón de cosas para defender" y agregó: "Buscan que las responsabilidades se diluyan, pero yo voy a estar donde tenga que estar. Voy a estar en la escuela y tenemos que estar todos en todos lados. Merecemos un trato diferente porque este no es un hecho de Rosario, ya vemos cómo en todo en país empiezan a verse hechos de la misma violencia, miren la impotencia con la que la Argentina combate al narcotráfico".

Además de la comunicación diaria que sostiene con el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, quien conoce al dedillo la ciudad, el intendente volvió a insistir en el encuentro de este martes para ajustar la presencia de la fuerzas federales, no solo pedir más, sino mayor accionar.

"Jamás pasó que vengan las fuerzas federales y suban los homicidios y las balaceras", dijo y señaló que desde el municipio "todos los días se trabaja en el terreno. No me van a hacer creer que 12 manzanas, como en Tablada, no pueden cubrir con 60 gendarmes. Ahora si está asignados pero no persiguen a nadie, claro que se van a seguir produciendo hechos".

Además, Javkin recordó que solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene su propia Policía, cuenta actualmente con 20 mil agentes federales. "Que los traigan para acá, ahora, porque estos hechos son medir reacción y cada vez que se mide la reacción y la reacción es nula, la situación se agrava", afirmó.