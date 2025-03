Javkin inauguró el ciclo 2025 de 45 salas de 3 años en jardines municipales

"La situación empieza a cambiar"

“Elegimos Ludueña porque sabemos muy bien lo que pasó en este barrio. No quiere decir que nada haya terminado, pero la situación hoy empieza a cambiar y estamos mejor. Y no debe haber nada mejor para la paz que ver a los chicos estudiando, aprendiendo y jugando. Y eso es lo que queremos, que los chicos puedan estudiar y jugar. Y no tengo dudas de que si hubiésemos tenido esa oportunidad antes, a lo mejor muchas cosas feas que vivimos no las hubiésemos vivido”, remarcó Javkin.

Acompañado por los secretarios de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, y de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayrú, y por el senador Ciro Seisas, el intendente agradeció especialmente a todo el personal que desarrolla sus labores en los centros Cuidar y dejó un mensaje para las mamás y papás de las niñas y niños: “Es una decisión que ustedes toman, confiar en dejar a lo más sagrado y hermoso que uno puede tener, que son nuestros chicos, durante unas horas en la confianza de una maestra. Sepan que los vamos a cuidar como lo sentimos, como nuestros hijos, porque así trabajamos en nuestros centros Cuidar”.

En la oportunidad, las familias disfrutaron de un desayuno campestre en el parque del centro Cuidar, en tanto las chicas y chicos fueron recibidos por payasos y animadores en el espacio, decorado de una forma especial para el inicio del ciclo lectivo. Al finalizar el encuentro, se entregaron los tradicionales pintorcitos a las niñas y los niños de las salas.

Estos espacios se desarrollan de lunes a viernes en jornadas de tres horas y media de duración, incluidos los momentos de desayuno/merienda y almuerzo. Dicho dispositivo se organiza en torno a otro de los objetivos que tiene el espacio, que implica la construcción de la comensalidad como un momento en el que además de la alimentación, se despliegan un conjunto de saberes, normas y valores de la cultura que es preciso poner en común con niñas y niños.

Los espacios socioeducativos para niñas y niños de 3 años poseen una forma específica del cuidar que tiene que ver con la transmisión de la cultura y sus marcas simbólicas en un marco institucional (y por lo tanto no familiar), con el despliegue de posibilidades de apropiación de objetos y saberes culturales en un permanente interjuego entre el andamiaje provisto por el adulto o adulta y la creciente autonomía infantil.

Es importante destacar que dichos espacios son gratuitos y abiertos a la comunidad, y que quienes deseen participar de las actividades o inscribir a sus niñas o niños a las salas pueden acercarse al centro Cuidar más cercano a su domicilio, de lunes a viernes de 8 a 14.

De esta manera, la ciudad apuesta a la educación y la inclusión como herramientas para el fortalecimiento del tejido social, propiciando espacios de participación y de circulación de la palabra, aportando a contrarrestar situaciones de violencia desde la consolidación de espacios de pertenencia comunitaria.

Cómo inscribirse

Para inscribirse a las propuestas disponibles en los centros Cuidar, las personas interesadas podrán acercarse personalmente, de 8 a 14, al espacio municipal más próximo a su domicilio. O bien comunicarse telefónicamente para solicitar información respecto de la oferta de cada centro en particular.

Centros Cuidar

Son espacios ubicados estratégicamente en diferentes barrios de los seis distritos de la ciudad, que funcionan bajo la orbita del Plan Cuidar. En ellos se despliegan políticas publicas de cuidados, con el objetivo de acercar a las familias del barrio propuestas de inclusión que posibiliten el pleno ejercicio de sus derechos.

Estos espacios promueven actividades para niñas, niños, jóvenes y personas mayores: Desarrollo Infantil para niños y niñas (0 a 2 anos); Propuestas socioeducativas para niños y niñas (3 anos); Espacios de Fortalecimiento Familiar; Territorios de aprendizajes para niños, niñas y adolescentes (6 a 15 anos); Espacios para Juventudes y Actividades Integrales para adultas y adultos mayores.