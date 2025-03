En video: llevó a su carpincho a pasear por el parque España

Un muchacho caminó con su particular "mascota" por uno de los parques más concurridos de Rosario y no pasó inadvertido.

No hay que ir demasiado lejos de Rosario para cruzarse un carpincho , ya que es parte habitual del paisaje isleño. Sin embargo, este domingo nunca fue tan fácil hacerlo, ya que un joven llevó un capibara al parque España , donde su presencia atrajo unas cuantas miradas curiosas entre quienes disfrutaban de la recorrida por la zona.

Carpincho.mp4 El roedor era la única mascota que estaba en ese sector. Video: La Capital.

La correa improvisada no parecía necesaria, dado que el animal también estaba pendiente de los pasos del muchacho. Aunque no es algo de todos los días, su presencia no llegó a distraer a los pescadores que ocupaban los bancos más cercanos frente a la baranda del balcón al río.

Además de la soga, el dueño del capibara se encargó de ponerle un robusto pretal negro para dar la vuelta al carpincho como si fuera una mascota más entre las que suelen verse en los parques rosarinos. No obstante, la diferencia saltaba a la vista y algunas personas aprovecharon la ocasión para sacarle fotos o filmarlo.

Para completar la curiosa escena, el cuidador alimentó al roedor mientras estaban juntos en el parque. El muchacho le ofreció los últimos restos de la comida que llevaba en su mano izquierda.

Carpinchos, los animales de moda

El carpincho se transformó en "el animal de moda". Viene estampado en monederos, llaveros, remeras, cartucheras y decenas de objetos. Sin embargo, en algunos locales anuncian estos productos bajo el nombre de "capibara".

¿Carpincho y capibara son lo mismo? Lo cierto es que no hay ninguna diferencia. Son dos nombres para referirse al mismo animal, aunque varían según la región. El nombre científico de esta especie es Hydrochoerus hydrochaeris y es el roedor más grande del mundo, conocido por habitar zonas húmedas y pantanosas de Sudamérica.

Su tamaño puede alcanzar hasta los 65 kilos, y su aspecto robusto y tranquilo lo hace inconfundible en su hábitat: las zonas húmedas y pantanosas de América del Sur.

Aunque en Argentina, Uruguay y Paraguay se lo llama "carpincho", el término "capibara" predomina en regiones como Brasil, Venezuela y Colombia. La palabra capibara proviene del guaraní kapiÿva, que significa "señor del pasto", haciendo alusión a su dieta herbívora.

Al final, ambos nombres se refieren al mismo animal, pero la palabra capibara tiene un alcance más global.

El carpincho, un animal adaptado a los humedales

El carpincho es un animal semiacuático que pasa gran parte de su vida cerca de ríos, lagunas y esteros. Su cuerpo está adaptado para nadar, con patas palmeadas que le permiten moverse con agilidad en el agua. Esta habilidad no solo le sirve para escapar de depredadores como jaguares y caimanes, sino también para buscar su alimento favorito: pastos y plantas acuáticas.

Además de su relación con el agua, es un animal sumamente sociable. Suelen vivir en grupos familiares de entre 10 y 20 individuos, aunque en ocasiones pueden formar comunidades más grandes. Este comportamiento social es una estrategia que les brinda mayor protección frente a los peligros del entorno.

Importancia ecológica y conflictos

El rol del carpincho en los ecosistemas es vital. Al alimentarse de pastos, contribuyen a la regulación de la vegetación en los humedales, un ecosistema clave para el equilibrio ambiental.

Sin embargo, en los últimos años, la expansión de las áreas urbanas ha generado conflictos entre estos animales y los humanos. En algunas zonas, los carpinchos han invadido barrios privados y parques, despertando debates sobre cómo convivir con la fauna autóctona.

Curiosidades sobre el carpincho

Los carpinchos:

- no tienen cola, y su cuerpo está cubierto de un pelaje áspero que les ayuda a mantenerse secos.

- a pesar de su tamaño, son presas de grandes depredadores como anacondas y felinos.

- pueden sumergirse completamente en el agua y permanecer así durante varios minutos, lo que los convierte en maestros del camuflaje.