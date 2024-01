Intervención barrial para bajar la violencia: "Es ir con todo lo que el Estado tiene", sostuvo Javkin

javkin02.jpg

El intendente de Rosario recordó que la IBF abarcará a ocho barrios, pero aclaró: “Hoy firmamos los protocolos, pero los equipos ya están trabajando. Y eso se podrá a ver a diario. Recordarán la intervención que se hizo en Grandoli y Gutiérrez. Primero el MPA, resolviendo problemas de usurpaciones. Luego demoliendo lugares usurpados, que impedían que la gente desplazarse por su barrio, y luego establecer espacios públicos en esos lugares. Esto es ir al terreno y hacer. Esa experiencia se interrumpió, ahora volvemos a la misma y veremos los lugares determinados”.

Además, el titular del Departamento Ejecutivo mencionó que el municipio “aportará funcionarios para las cuestiones urbanísticas y de desarrollo porque se incluye trabajar con las familias, casa por casa, en el sentido de identificar el núcleo de la violencia, y eso incluye trabajar con los más chicos. Y también con las áreas culturales para el abordaje de las oportunidades que los más pequeños no tienen naturalmente, y que tenemos que darles nosotros en esos lugares”.

>> Leer más: Cuáles son los barrios más afectados por la violencia

En tanto, el gobernador Maximiliano Pullaro, tras destacar el plan presentado, dijo que el gran desafío junto con la Municipalidad de Rosario "es hacérsela difícil a la criminalidad organizada".

"No podemos aflojar. No vamos a permitir impunidad. El desafío es que el Estado muestre que tiene más poder que los violentos, los sicarios y narcotraficantes. Cuando reubicamos a presos de alto perfil lo hicimos porque controlando la cárcel vamos a controlar la calle. Y cuando tengamos el control pleno de la cárcel para que no se cometan delitos, se van a retomar los niveles de tranquilidad", sostuvo el mandatario en el acto realizado en Gobernación.

El titular de la Casa Gris también resaltó que "no son delitos menores" hechos como el robo de medidores de agua y luz, picaportes o cables de energía. "No son menores porque los cometen organizaciones criminales. Porque no vamos a ir solo por quienes roban cables y medidores, sino también por quienes los reducen. Vamos a modificar las carátulas para que tengan una escala penal mayor. Lo tomamos al tema, ya hay investigaciones de distintas áreas del Estado".