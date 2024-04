Intendentes piden reactivar subsidios al transporte con el impuesto sobre combustibles

Cuando se apaguen los flashes de las cámaras y se alejen los grabadores, los más de 20 intendentes que se congreguen en Rosario para el Encuentro Federal de Ciudades Capitales y Alternas discutirán a puerta cerrada cómo resolver los termas urgentes del Estado más cercano a los ciudadano: los municipios y comunas. En particular, qué solución se podrá encontrar a la eliminación de los subsidios al transporte urbano de pasajeros en la era Milei. "Queremos impulsar un cambio legislativo del impuesto a los combustibles y así ir hacia una redistribución y que una parte vaya hacia el interior" , subrayó el jefe de Gabinete municipal de Rosario, Rogelio Biazzi. Otro tema en agenda será la compra de unidades cero kilómetro para la flota del transporte de pasajeros local. "Hay que renovar los colectivos, es fundamental para morigerar los costos del sistema ", agregó el funcionario.

Un tema medular es el transporte urbano de pasajeros. Y no será menor contar con la presencia del ministro Francos y gran parte del gabinete nacional.

"Claramente lo que no se puede sostener es que no haya ningún tipo de fondo, más allá de los atributos sociales de la tarjeta Sube. En este esquema se plantea la posibilidad de recibir recursos a través de un cambio legislativo para redistribuir el impuesto a los combustibles líquidos. Todos los argentinos aportamos a este fondo cuando cargamos nafta pero acá no llega nada. En cambio hay una proporción para el Amba (Area Metropolitana de Buenos Aires). Pediremos a Nación que nos acompañe a que el interior reciba partidas. Hay partes que van a corredores viales, y lo que se pide es que llegue esa recaudación. Ahora es cero, cuando paradójicamente cada rosarino que compra combustible aporta a este impuesto", desgranó Biazzi.