Incertidumbre de los afiliados a prepagas: aún no recibieron las facturas que vencen en mayo

La mayoría de los asociados a las empresas de medicina prepaga todavía no saben cuánto deberán pagar a partir de este 2 de mayo. El gobierno les ordenó retrotraer los salvajes aumentos que aplicaron en sus tarifas desde diciembre pasado

Y esta incertidumbre está convirtiendo este fin de mes en un calvario presupuestario para muchas familias. Roberto, abogado de profesión y con 17 años de afiliado a Swiss Medical, no quiere dar su nombre completo porque está en negociaciones particulares y a punto de realizar un amparo, pero enseña su última factura con los cargos de marzo y lo compara con los de diciembre y se observa que pasó de pagar cerca de $120 mil a $445 mil y dijo que “es el último mes que puedo continuar. Tengo la tarjeta de crédito estallada, si pago otra vez la cuota con aumento o la misma cuota que el mes anterior, directamente, me tengo que dar de baja. Lo insólito es que a 28 del mes no se cuanto pagar entre el 2 y el 5 de mayo próximo”.