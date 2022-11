Inauguran sede de escuela de gestión social gracias al aporte de una escritora

Con ese dinero, sumado al aporte de los docentes que comprometieron parte de su sueldo, la semana que viene comenzará a funcionar el edificio Hebe Uhart, bautizado así en honor a la escritora.

“La ética” funciona con la dinámica de un bachillerato popular y está ubicada en el barrio Nuevo Alberdi, al noroeste de Rosario, en un área que combina zonas edificadas y zonas rurales. En 2018, el ministerio reconoció a la escuela y paga los salarios de sus docentes, pero la presencia estatal en el barrio es magra: solo una salita de salud y la comisaría.

En el edificio que se inaugurará el martes funcionará un aula para 35 estudiantes y también “Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario” (CAAC) que organiza un taller de hip hop, asesoramiento jurídico, legal y en salud en articulación con el Centro de Salud de Nuevo Alberdi. Además, el centro trabaja en cuidados contra violencias hacia mujeres, niños y niñas. “La ética” también brinda distintos cursos de emergentología a cargo de la Universidad Nacional de Rosario.

La biblioteca, abierta a la comunidad, cuenta con 300 libros nuevos gestionados por la editorial Blatt y Ríos, que editó parte de la obra de la autora y también se comprometió con el proyecto.

Los profesores de “La ética”, que organizaron la apertura para el martes 29 de noviembre a las 19 horas, hacen un llamado a lectores y a editoriales para que se sumen al proyecto con donaciones de libros que permitan enriquecer la nueva biblioteca.

En 2017, durante un asado, el escritor Pablo Ramos se enteró de que la autora quería usar la plata del premio en “algo útil” y le contó de la existencia de “La ética” en Santa Fe. Reconocida como una gran narradora de viajes, temática a la que se abocó especialmente en los últimos años, a través de las crónicas “Viajera crónica” (2011), “Visto y oído” (2012), “De la Patagonia a México” (2015), “De aquí para allá” (2016) y “Animales” (2017), le gustaba conocer las cosas de primera mano. En diciembre de 2017 viajó para ponerse en contacto con esa comunidad educativa.

Cuando la autora se enteró de que alquilaban el edificio, consideró que la donación de ese dinero podía ayudarlos a comprar un lugar propio. Y así fue: lograron adquirir una casa que está a pocos metros, la remodelaron y ya está lista para comenzar a funcionar.

El 25 de mayo de 2018, meses antes de su muerte, Uhart viajó a Santa Fe y compartió uno de sus talleres con alumnos y docentes de la escuela. “Los chicos quedaron encantados. Uno preguntó qué era ser escritora y ella dijo: `Ser escritora es ser un charlatán refinado'", contó Maximiliano Tomatis, docente de la materia Arte, Política y Subjetividad y uno de los que sostiene el proyecto actualmente.

La inauguración de la “Casa Hebe Uhart” será el martes 29 de noviembre a las 18 horas en Somoza 3075, Nuevo Alberdi, Rosario.

En 2018 fue reconocida oficialmente

"La Etica", como todos la conocen, sumó más de 500 graduados de la escuela obligatoria. Todos jóvenes y adultos que encontraron en este secundario de calla Somoza al 3075 la oportunidad de completar sus estudios.

Es una institución que fue creada hace once años en barrio Nuevo Alberdi por la agrupación Ciudad Futura.

En junio de 2018 recibió el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación provincial, que le otorgó a la escuela el Número 3.188 y la consideró la primera escuela con características de gestión social. A través de la disposición 0247/18 "de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, se concreta la apertura de la primera escuela con características de gestión social de la provincia de Santa Fe registrada como Eempa particular N° 3.188 Escuela del Territorio Insurgente Camino Andado (Etica)".

Quién es hebe Uhart

Hebe Uhart nació el 2 de diciembre de 1936, en Moreno, Buenos Aires. Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y, luego, comenzó a dar clases en esa misma casa de estudios y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Si bien su gran reconocimiento llegó con el ejercicio de la literatura (además de la colaboración en distintos medios gráficos), también lo logró con aquella vocación docente. Sobre todo, mediante sus famosas clases de taller literario.

De niña no había tenido demasiado incentivo por la lectura. No obstante, los libros estaban en su camino. Al respecto, Uhart comentó una vez: “En mi casa no tenía acceso a la lectura, apenas unos libros de mi hermano, que eran muy teológicos. No fui estimulada a escribir, nadie me pidió ni me obligó a que escribiera. Pero, seguramente, debe haber habido un estímulo subterráneo, alguna cosa que hay en las casas porque, si no, ¿para qué mi mamá me contaba tantas historias? Hasta que un primo, más culto, me dijo: ‘Tenés que leer a Neruda, a Guillén y a Vallejo’. Y los leí. Después entré en la Facultad de Filosofía y empecé a vincularme con otra gente sabia con la cual hablábamos de libros”.

Y comenzó a escribir los suyos: crónicas, novelas breves y, sobre todo, relatos. Rodolfo Fogwill, una vez, llegó a decir que Hebe era la mejor escritora argentina. Prueba de aquellos cuentos son las publicaciones Dios, San Pedro y las almas (1962); Eli, Eli, lamma sabacthani? (1963); La gente de la casa rosa (1970); La luz de un nuevo día (1983); Guiando la hiedra (1997); Del cielo a casa (2003); Un día cualquiera (2013), entre otros.

Si bien editó sus textos a los 26 años, ganó notoriedad mucho más tarde. Especialmente con la publicación de distintos compilados de su obra, como sus Relatos reunidos de 2010. Y también llegaron las traducciones y distinciones, como el Premio Fundación El Libro al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria (2011), Premio Konex al Mérito (2014) y Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que obtuvo por el Estado de Chile a la trayectoria literaria (2017).