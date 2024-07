Impuesto inmobiliario y Patente dejan de imprimirse en papel: cómo es el trámite para pagarlos

>> Leer más: El impuesto inmobiliario y las patentes llegarán con aumentos de más del 100%

Galíndez precisó que “también se ha implementado a través de la Billetera Santa Fe el pago de estos impuestos, solo con el número de documento, y sigue vigentes los otros medios de pagos como débito automático a través del cuenta bancaria, el botón habilitado a través de la red Link o Banelco (Homebanking) y por la plataforma Plus Pago”.

Por su parte, la administradora general de Administración Provincial de Impuestos (API), Daniela Bosco, reseñó los distintos mecanismos que posee el contribuyente para disponer de las boletas del impuesto inmobiliario. Y describió: “Ingresando al sitio www.santafe.gob.ar se podrá encontrar el botón de API que los a remitir a un micro sitio denominado API Boletas. Allí se encontrarán todos los accesos directos para descargar las boletas y hacer los pagos en forma electrónica”.

Bosco agregó que “en el caso de la patente automotor, se ingresa el dato del dominio y se selecciona la cuota que se desea pagar. El sistema mostrará la boleta que s epuede imprimir y se podrá pagar en forma electrónica. De la misma manera se puede llegar al impuesto inmobiliario. De la misma forma, el ciudadano debe ingresar el número de partida que figura en todas las boletas, incluso estaba en la credencial que se distribuyó en su momento”.

En el caso de que un ciudadano no tenga el número del partida, a partir de ahora se incorporó un nuevo servicio a partir del cual, incorporando los datos de ID Ciudadana podrán ingresar a un sitio verán el dato de las partidas que están asociadas a sus número de CUIL o de DNI. De esa manera, se visualizarán las partidas a nombre del contribuyente, se las debe seleccionar y se podrá generar el pago sin necesidad de descargar o asistir a sitio en forma presencial”.

Bosco también señaló que el gobierno provincial tiene disponible el trámite de adhesión a la boleta digital “para que todos los vencimientos de los impuestos, el ciudadano reciba en su casilla el recordatorio del vencimiento y pueda acceder a su boleta de inmobiliario o patente. El trámite es sencillo y se requerirá una casilla de correo electrónico”. La funcionaria además se refirió al trámite por débito automático. “Lo más importante es que aquellos ciudadanos que paguen estos impuestos por este sistema tienen una bonificación de un 15% en cada una de las cuotas al momento de abonar. Este trámite se realiza con clave fiscal porque se debe presentar la información de CBU”, agregó.

digitalización del impuesto inmobiliario.jpg Funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión brindan detalles sobre cómo se podrá pagar el Inmobiliario y la patente.

Programa Territorio 5.0

A su vez, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, señaló que las medidas anunciadas “tienen que ver con el programa Territorio 5.0, que es integral y que aborda todas las dependencias del estado y que trabaja en la modernización de la administración pública. La simplificación entendida como eliminar trámites que no tienen valor y simplificar los que eran engorrosos, teniendo como estandarte la eficiencia del estado, la participación ciudadana y la transparencia”.

Tabares destacó que "La ID Ciudadana es la puerta de entrada al ecosistema digital de la provincia. Muchos contribuyentes ya la tienen porque accedieron al Boleto Educativo Gratuito, a Mi Escuela y otros servicios en el que necesita la ID Ciudadana. Cualquier la puede gestionar, es necesario tener DNI. El enrolamiento es muy fácil y a partir de allí entra a todo el ecosistema digital que tiene que ver con simplificar todo el estado. Este un paso más para simplificar la vida a los santafesinos y dejar de pedir papeles y certificados que el mismo estado tiene".

Tabares consideró que "todo el servicio de mantenimiento de impresión de alto volumen que para imprimir este tipo de impuestos requiere unos 300 millones de pesos anuales. Por otro lado se están ahorrando 6 millones de impresiones anuales. Es un ahorro importante, no solo en papel sino en insumos". Con relación a las personas mayores que no tengan acceso al sistema digital, Bosco señaló: "cualquier persona que estaba acostumbrada a pagar con la boleta papel, puede ir a un local de Santa Fe Servicios con su numero de DNI, de partida o de dominio podrá hacerlo en forma presencial. No necesita tener ningún dispositivo para abonarla. No obstante, en todas las delegaciones de API en toda la provincia se pueden recibir toda la asistencia necesaria".