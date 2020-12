A sus 82 años, Oscar Fay no deja de aportar su mirada y conocimientos para ayudar a mitigar la pandemia de coronavirus.

“Fue una sorpresa. Mucho más cuando mi propia facultad me había propuesto. Valoro mucho la designación y lo que más me enorgullece es que mi ciudad me dé ese lugar”. Emocionado y un poco conmocionado por la noticia, Oscar Fay habló sobre la distinción nacional que le otorgaron y de la que tomó conocimiento este lunes. El premio Doctora RW Wikinski es un galardón anual que se destina a un docente investigador “con una larga y reconocida trayectoria a nivel nacional en el campo de la Bioquímica Clínica”, un reconocimiento institucional “a su aporte al crecimiento y desarrollo de las Ciencias del Laboratorio Clínico en el país”. Algo así como ser elegido el Bioquímico del Año.