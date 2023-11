Hospital Provincial: residentes exigen que la reapertura sea con medidas de seguridad de fondo

"Es muy angustiante que se pase por encima de la salud y seguridad de los médicos y médicas. No estamos de acuerdo con la reapertura del hospital porque no están dadas las medidas de seguridad. Eso lo puede ver cualquier persona, no es necesario ser un experto para ver que poner una traba en una puerta no alcanza. Las autoridades no tienen en cuenta a los residentes que somos los que estamos la mayor cantidad del tiempo presentes, poniendo el cuerpo", sostuvo Mayra, una de las profesionales que participaba de la manifestación.