No se escuchó ningún tiro, no hubo corridas ni chirridos de autos ni motos; pero el frente del Concejo Municipal apareció ayer con 18 disparos calibre 9 mm. Varios proyectiles perforaron las centenarias puertas de roble del Palacio Vasallo y otros dieron en las paredes recién restauradas. En una escena tomada por una cámara de seguridad, se observa una moto con dos personas a bordo que atraviesa calle 1º de Mayo y se percibe un fogonazo pasadas las 2.03 de la madrugada.

En el lugar, la policía encontró una hoja de papel de 30 centímetros por 30 centímetros con el mensaje: "Con la mafia no se jode la próxima a sus casas". Los ediles brindaron una conferencia de prensa pasadas las 15.30 y a las 16 llegó al Concejo la intendenta Mónica Fein, quien mantuvo una extensa reunión con ellos.

Lo del cartel fue curioso. Un empleado del Concejo lo vio tirado en la vereda cuando ingresó alrededor de las 8. Tres horas después, cuando llegó el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), les comentó lo que había visto. Los efectivos relevaron la zona y encontraron la hoja entre los pastizales de la plazoleta que está frente al Palacio Vasallo.

A pesar de que el ataque fue a la madrugada, los concejales se enteraron del atentado alrededor de las 14 por medio de la prensa. Así, poco a poco fueron llegando al edificio para dirigirse a la presidencia. La reunión que mantuvieron con el presidente del cuerpo, Alejandro Rosselló, no fue tensa, pero le reclamaron la demora en informarles lo sucedido.

Lo sorpresivo es que durante toda la mañana diferentes ediles estuvieron en sus bloques y tampoco se enteraron. A las 9, un empleado del Concejo notó que una puerta de servicio tenía el vidrio roto y avisó al personal policial que custodia el edificio. Cuando observaron, se percataron de que lo había impactado una bala. A esa hora se hizo la denuncia y trascendió que bajó "una orden superior" del cuerpo de no informar a nadie sobre el tema. A media mañana llegó el gabinete criminalístico y levantó varias vainas servidas que los policías buscaron por la calle y en la plazoleta.

Con silenciador

A las 14.30, el fiscal Matías Edery, de la Unidad de Gravedad Institucional, confirmó que "se encontró un cartel con amenazas" y admitió que "ni el personal policial del Concejo ni los gendarmes que custodian el Monumento a la Bandera escucharon los disparos. Se especula que pudieron haber disparado con un silenciador", indicó.

"Vimos dos personas que caminaban a la 1.30 por la zona y evidentemente tenían un vehículo, podría ser una moto, las vainas secuestradas son calibre 9 mm. Una primera versión de un testigo mencionaba a dos personas que se habrían peleado y se dispararon entre sí, pero luego esa versión no prosperó. En concreto tenemos vainas, impactos, un cartel y versiones de todo tipo", señaló el fiscal. Horas después, las cámaras mostraban dos tiradores en moto.

La última sesión del Concejo fue el 6 de diciembre y, según el fiscal, allí "se trataron diversos temas que tienen que ver con remises o taxis, pero son muchas las líneas a investigar. El cartel puede dar un paralelismo con otras situaciones similares, tanto a Tribunales como al Centro Penal de Justicia, pero hay que investigar más a fondo", consideró.

Edery se refirió así al expediente Nº 246.263 del Concejo que refiere a la actualización de multas a los llamados "remises truchos". El documento expresa que en Rosario hay "4.500 vehículos particulares que ofrecen el servicio de remís sin contar con la habilitación correspondiente, y más de 150 agencias informales".

En una de las tantas reuniones que mantuvo con los ediles, el fiscal conjeturó que "varias organizaciones delictivas son dueñas de esos vehículos"-

Rechazo

Pasadas las 15, los 16 concejales que llegaron al cuerpo colegiado escucharon el comunicado que Rosselló leyó ante la prensa.

"El Concejo manifiesta su repudio ante este ataque institucional gravísimo. Por primera vez se corrió el límite de la institucionalidad y lo que en principio fue un hecho aislado se determinó que se trató de un ataque al Concejo con un mensaje intimidatorio. Vamos a dejar que la Justicia y la policía actúe, pero no nos corresponde especular", indicó.

En rueda de prensa, las preguntas que se le hicieron fueron directas y las respuestas abundaron sobre la indignación y la sorpresa: "La investigación es preliminar, pero fue un ataque claro ante la institución"; "No nos corresponde evaluar nada. No se demoró en dar aviso a la Justicia ni en hacer las denuncias pertinentes"; "El Concejo terminó su período de funcionamiento y seguiremos trabajando con total normalidad"; "No pediremos seguridad extra y será la Justicia la que determine si es necesario. Nos llamaron el gobernador (Miguel Lifschitz) y la intendenta (Mónica Fein) y diferentes funcionarios nacionales para acompañarnos"; "No hay ningún concejal que haya sido amenazado en estos momentos", respondió.

Juntos

A las 16 llegó al Palacio Vasallo la intendenta Mónica Fein, quien sostuvo: "Estamos más juntos que nunca y esperamos que la Justicia nos dé la información que corresponda para saber cómo actuar. Estuve con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y me dijo que están investigando cámaras y todo lo que apunte a aclarar lo sucedido. Tenemos que saber quién está detrás de este hecho, quién atenta contra la democracia, y decirles a los rosarinos que ningún atentado nos detendrá. Me enteré cuando el presidente del Concejo me llamó a media mañana. Debemos dejar en claro a los rosarinos que no tenemos miedo", aseguró.

Más tarde, en la reunión que mantuvo por más de media hora con los ediles en la presidencia del cuerpo, les confesó que ella pensaba que el atentado era "netamente institucional y político" y lo despegó de una posible acción contra los ediles en particular.

Así, Rosario volvió a estar otra vez en el ojo de la tormenta.