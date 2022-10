Furor en Rosario por ver "Argentina, 1985": todas las funciones a sala llena

"Argentina, 1985" es la película del momento. Y no solo por las cifras de entradas vendidas en las boleterías, sino también por haber provocado el inusual fenómeno de concentrar filas de gente en los cines, todos haciendo cola para ver un filme basado en la historia reciente del país y que genera un clima de debate político que se puede ver en las funciones que se hicieron desde su estreno y que casi invariablemente terminan con un aplauso de los espectadores. En Rosario, el fenómeno también tiene su impacto. Los dos cines de la ciudad que proyectan esta película argentina (el Nuevo Monumental y Cines del Centro) están trabajando con funciones cuyas entradas están totalmente agotadas. Este fin de semana XXL las colas son interminables en esas salas, y así miles de personas están viendo allí el filme dirigido por Santiago Mitre, con Ricardo Darín y Peter Lanzani como los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que siguieron adelante el histórico Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico-militar.

“No esperábamos tanto. Esperábamos un excelente desempeño, realmente, pero esto está fuera de todo tipo de cálculo. Y esto no tiene otra explicación más que el boca a boca de la gente, diciendo a otra gente que esta película es imperdible, digna de ver", dijo Eric Mc Crea Steele, gerente de Digicine, la empresa que distribuye la película.

cine3.jpg "Argentina, 1985". Este domingo también se agotaron las entradas para todas las funciones en el cine Monumental.

En los cines donde se exhibe la película hubo un aumento de funciones, que se fueron agregando, día tras día, debido al marcado interés de la gente. Y eso también ayudó a que el público no se quedara sin entradas, los números crecieran y que se orille el medio millón de entradas vendidas.

Las cadenas más importantes de cine (Hoyts y Showcase, por ejemplo) no exhiben el filme debido a que no están de acuerdo con que "Argentina, 1985" se suba el 21 de octubre a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

¿Cómo quedan paradas las grandes cadenas internacionales, que optaron por no proyectar "Argentina, 1985", en desacuerdo con la escasa distancia en días desde el estreno del 29 de setiembre a la fecha en la que Amazon Prime Video -una de las productoras del filme- lo subirá a streaming, el viernes 21? Está clarísimo que se perdieron un negocio.

Pero esta es una batalla dentro de una guerra. Los cines quieren tener más tiempo en sus salas las películas antes de que la gente las pueda ver en el sillón de su casa. Los convenios con Warner Bros. y Disney establecen que sus producciones llegan al streaming por HBO Max y Disney Plus, respectivamente, no antes de los 42 días, las seis semanas desde el estreno comercial en cines.

Antes del estreno, el director Santiago Mitre dijo: “No queríamos hacer una película lúgubre. No porque estén mal esas películas, pero esta no tenía que ser así, tenía que tener color, humor. Y el tono representa lo que para nosotros significó ese hecho. No es una película sobre la dictadura. Es una película sobre la democracia y sobre un hecho heroico, feliz de la democracia”.

"Señores jueces... Nunca Más" fue dicho hace casi 40 años por un funcionario gris del Poder Judicial, uno que durante la dictadura cívico-militar que gobernó a pura muerte entre 1976 y 1983 ocupó un lugar menor, olvidable, imperceptible para el poder, pero que muy poco tiempo después se volvió una pieza excluyente de la nueva democracia. Ahí está la clave, o una de las claves, de hasta dónde atraviesan a los argentinos esas cuatro palabras.

Julio Strassera fue el fiscal al que en 1985 le cayó encima la responsabilidad de conseguir las pruebas necesarias para condenar a los jerarcas del terrorismo de Estado, para meter presos a Videla, Massera, Viola, Galtieri y el resto del hato de criminales que secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron y robaron menores de edad. Y el tipo, con poco, con casi nada, pasó a la historia grande.

“Argentina, 1985” no es una película sobre el fiscal pero sí lo es sobre el juicio histórico que fue señalado en gran parte del mundo como “el Núremberg argentino”.

“Argentina, 1985” es un fenómeno de convocatoria a los cines (con el meritorio plus de que se sabe que a pocos días del estreno estará disponible online). Y esta noticia es central para contrarrestar un sentido común reaccionario de extrema derecha que se está instalando en los últimos tiempos y hoy parece estar ganando una batalla cultural: la negación de los 30 mil desaparecidos y del horror que significó el genocidio argentino.