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Juegos Suramericanos, día 2: todo lo que hay que saber de las competencias en Rosario y Santa Fe

Al igual que la primera jornada, el segundo día de los Juegos Suramericanos promete mucha adrenalina en los distintos escenarios y con rosarinos compitiendo

13 de septiembre 2026 · 22:20hs
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Franco Donato Mastroianni Vito debutará en los Juegos Suramericanos en patín artístico.

Franco Donato Mastroianni Vito debutará en los Juegos Suramericanos en patín artístico.

Este lunes continuará la acción de los Juegos Suramericanos con una agenda más que variada, el debut de algunos deportes y la continuidad de disciplinas que se iniciaron el domingo. Y con presencia de atletas rosarinos en las distintas sedes.

En Rosario, en el Invencible Centro Acuático Provincial, se disputarán las pruebas de natación y clavados. En natación, por la mañana se disputarán las series y a la tarde las finales en los 400m combinados femenino y masculino; 100m espalda femenino y masculino; 200m pecho femenino y masculino; 200m estilo libre femenino y masculino; 50m mariposa femenino y masculino; y 4x100m relevo combinado femenino y masculino.

En clavados, en tanto, a las 11 comenzará la final de trampolín individual 3 metros masculino.

En el Jockey, Provincial y la Rural

En las pistas que el Jockey Club Rosario posee en Fisherton tendrán lugar las finales de adiestramiento por equipos, mientras que en el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial continuarán las pruebas de esgrima, disputándose por la mañana los preliminares y por la tarde las finales de espada individual femenino y florete individual masculino.

>>Leer más: Luciana Aymar, maravillada con los Juegos Suramericanos: "Disfruten de estos momentos"

En el Arena Invencible continuarán las competencias de gimnasia artística, disciplina en la que desde las 17 se disputará la final femenina en individual y equipos.

Muy cerca de ahí, desde las 12, en Gimnasio 5 del Club Provincial se disputarán las finales de levantamiento de pesas.

En el Picadero de la Rural, a las 11, la dupla femenina Abdala-Ghigliazza enfrentará a Paraguay, mientras que por el lado de los varones, los hermanos Capogrosso se medirán con Bolivia a las 17.

Los rosarinos en el patinódromo

Desde las 9.30, el Patinódromo Municipal Rosario recibirá las pruebas de patinaje velocidad y patinaje artístico.

En patinaje artístico, a las 12 tendrá lugar la prueba libre masculino programa corto donde se presentará Franco Donato Mastroianni Vito; mientras que en patinaje velocidad, la rosarina Naiara Loreley Sagasti correrá a las 16 las semifinales de los 1000m sprint individual femenino.

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