Granadero Baigorria recibió el paso del Fuego Suramericano rumbo a Santa Fe 2026 La llama recorrió distintos puntos de la ciudad acompañada por deportistas locales, vecinos y representantes de instituciones deportivas 4 de septiembre 2026 · 19:49hs

Deportistas de Granadero Baigorria llevaron la llama durante su recorrido por distintos puntos de la ciudad. El acto central se realizó en el Parque Acceso Sur con la participación de vecinos, clubes y autoridades locales.

Granadero Baigorria fue escenario este jueves del paso del Fuego Suramericano rumbo a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizarán del 12 al 26 de septiembre. La actividad convocó a deportistas, representantes de clubes, vecinos y autoridades locales en una jornada que tuvo como principal característica el protagonismo de atletas de la ciudad, encargados de portar la llama durante el recorrido.

La travesía comenzó en la Plaza 9 de Julio y continuó por distintos sectores de la ciudad, incluyendo el entorno de la Reserva Natural sobre la costa del río Paraná. El cierre tuvo lugar en el Parque Acceso Sur, donde se desarrolló el acto central.

Fuego local La posta estuvo integrada por deportistas baigorrienses de distintas disciplinas, quienes se fueron relevando en el traslado de la llama a lo largo del recorrido. La actividad estuvo acompañada por familias, instituciones deportivas y público en general.

Durante el acto de cierre, el intendente Adrián Maglia destacó la participación de los vecinos y el papel del deporte en la comunidad. "Ver a nuestras familias y a nuestros deportistas participar de esta jornada demuestra la importancia que tiene el deporte para la ciudad y para las nuevas generaciones", señaló.

El paso del Fuego Suramericano forma parte de las actividades previas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una competencia que reunirá a atletas de distintos países de la región y tendrá a varias ciudades santafesinas como sedes. >>Leer más: Juegos Suramericanos: hay entradas anticipadas a la venta