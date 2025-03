Fuerte rechazo de los talleres oficiales de RTO al decreto nacional de desregulación

diley1.jpg

Entre todas las modificaciones, se amplían las opciones para obtener el OK para el apto técnico de los vehículos. Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos cero kilómetro de uso particular se extiende a cinco años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los autos nuevos de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año.

En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de dos años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.

Otro de los puntos urticantes para el sector es lo que establece la nueva normativa en cuanto a que la revisión se podrá realizar en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre y cuando tengan “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”.

En un comunicado, la CCIV señala que el decreto introduce modificaciones en el Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) "sin un fundamento técnico sólido y compromete la calidad e independencia del sistema de control vehicular en el país. La CCIV considera que las medidas adoptadas son arbitrarias y carecen de la justificación necesaria para alargar los plazos de la RTO, lo que podría poner en riesgo la seguridad vial".

Talleres habilitados de RTO

Luego, los 28 talleres habilitados en Santa Fe cuestionaron punto por punto el decreto.

En primer término, rechazan la extensión de los plazos para la RTO, ya que no está respaldada por datos técnicos que justifiquen esta medida. La seguridad vial debe basarse en criterios técnicos y no en decisiones arbitrarias que puedan poner en peligro la seguridad de los ciudadanos.

"Aunque el decreto traslada las facultades de la revisión a las provincias, centraliza únicamente la gestión de la información a nivel de registro. Esto puede generar incoherencias en el sistema de inspección vehicular, al depender de la capacidad de cada provincia para gestionar y aplicar las normativas de manera uniforme", advierten.

Y en cuanto a la ampliación de locales autorizados por afuera de la cámara, el sector se opone a que concesionarios, importadores y talleres mecánicos realicen las inspecciones, ya que esto genera un conflicto de intereses. La imparcialidad en la inspección es crucial para garantizar que las revisiones se realicen de manera objetiva y sin influencias comerciales. La CCIV aboga por un modelo que mantenga la independencia y la calidad de las inspecciones, alineado con las normas europeas.

Y en cuanto a la tecnología propuesta en el decreto, la entidad marcó que debe implementarse dentro de un marco de transparencia e imparcialidad. "Las reformas propuestas carecen de una base técnica sólida y ponen en riesgo la calidad del sistema de RTO. Abogamos por un sistema de control transparente, independiente y alineado con los más altos estándares internacionales para garantizar la seguridad vial y la eficiencia del proceso de inspección vehicular" cerró el comunicado.

Ya en diálogo con la prensa, el presidente de CCIV, Germán Fuca, indicó que la norma dictada por el Ejecutivo nacional "deja más dudas que certezas y tiene muchas cuestiones objetables". El dirigente aclaró que se se analizarán los tiempos de implementación en Santa Fe, ya que cada jurisdicción tiene que dictar una reglamentación que adhiera al decreto nacional.

Objetable

"Además, hay concesionarios, talleres mecánicos e importadores que entrarían en superposición y falta de independencia, ya que estarían revisando un auto quienes antes lo repararon o lo vendieron al titular de quien solicita la revisión. El sentido común dicta que ésto sería muy objetable, en medio de la falta de sustento técnico", remarcó Fuca, para resaltar que estos centros autorizados "son pymes familiares que funcionan como cámara desde 2009, panorama muy distinto a otras jurisdicciones".

También se pronunció el director ejecutivo de CCIV, Carlos López: "No hay por el momento ningún cambio en el sistema, todo sigue tal cual como estaba. Este decreto requiere de análisis en su implementación y reglamentación y estamos viendo seriamente recurrir y atacar este decreto porque le vemos una serie de defectos formales, de arbitrariedades. Por ejemplo, cuando se habla de plazo de revisión, no está sustentado técnicamente. Esto es sencillamente una tormenta perfecta para que la seguridad vial se vea vulnerada seriamente y se pierde el norte en cuanto a lo que la Constitución Nacional establece como principio fundamental: una garantía absoluta a la vida. Ahí está la vida, y este decreto va en el sentido contrario", puntualizó.

¿Qué dice la provincia?

El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, indicó que en la mayoría de las cosas "estamos de acuerdo con el decreto", pero que otras son "vidriosas". El funcionario aclaró que se tomarán 60 días para analizar las 30 páginas de la normativa antes de emitir una resolución en Santa Fe.

Abogados y expertos ya lo están desmenuzando. "Hay cosas donde hay dudas y reparos y queremos estudiarlas bien", dijo Torres. Para este jueves está prevista una reunión de todas las agencias del país con la agencia nacional para avanzar al respecto.

"Por un lado, la apertura a otros talleres y concesionarias puede estimular la competencia, pero por otro desfinanciar los talleres y esto significar una baja en la calidad de las revisiones. Estamos viendo, creemos que las concesionarias puedan vender autos, repuestos y hacer las RTO es un tanto vidrioso porque pareciera ser que se puede estar de ambos lados del mostrador. Seguiremos estudiando en estos 60 días antes de firmar un convenio entre la Apsv y la agencia nacional y será necesario un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro para adherir", indicó Torres. En otras cosas hay acuerdo con las licencias y la automatización de los peajes.