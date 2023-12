Fuerte interna entre el sector taxista por el sistema digital para pedir servicios Movitaxi

"No jodas con la Movi o sos boleta" . La amenaza enrollada en un cartón apareció el 30 de noviembre pasado bajo la puerta del local de Juan Domingo Sánchez , en barrio Cura. En empresario a cargo de un sistema de monitoreo de taxis, quien desarrolló una app para taxis y que insiste en que el servicio de radiotaxi que pagan los taxistas sea optativo y no obligatorio. Una nota que se da en el marco de una interna intensa en el sector, que decantará con la habilitación de los aplicativos en una ordenanza ya aprobada por el Concejo Municipal.

"Estoy seguro, pero no lo puedo demostrar que ésto viene desde los radiotaxis", apuntó Sánchez. En el marco de estas disputas, el titular de la Cámara de Radiotaxis, Fernando Lange, aclaró que se debe investigar el hecho y que Movitaxi les pertenece a ellos, ya que fue registrado el nombre y por ende no es municipal.

Las disputas afloraron en octubre pasado . En aquella oportunidad, fue el titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes ( Atti), Mario Cesca , quien había cuestionado "Si no tenés el sistema de radiotaxi, no tenés Movitaxi" , señaló. Ahora, se produjo una denuncia donde se narra ante la Justicia la recepción de una nota intimidatoria. "Hace tiempo que estoy promoviendo por redes sociales que el radiotaxi sea optativo y no obligatorio y a la app Movitaxi que es municipal pero le cedió derechos a la Cámara de Radiotaxis". En su denuncia, Sánchez indicó, respecto de la amenaza, que viene desde la misma institución .

Sánchez, en diálogo con La Capital indicó que al hacer pública su denuncia intenta "ponerle una barrera" a lo que pueda suceder. "Me tienen marcado", señaló y narró la preocupación por su entorno familiar, y dijo que cámaras instaladas en el frente de su negocio captaron como un hombre deja la nota intimidatoria, pero "no se le ve la cara".

taxistas contra Uber.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El empresario comenzó con la calibración de los relojes digitales de los taxis, siguió con un sistema de monitoreo satelital de unidades, habilitó un servicio de radiotaxi y presta servicios para unos 100 clientes taxistas a 13.900 pesos mensuales "y a los cuales no le dan el código QR del aplicativo municipal". En su peregrinar fue al municipio, se reunió con otros integrantes del sector pero señala a la Cámara como desde donde se monopoliza el servicio de Movitaxi y la oblitatoriedad de que cada taxista pague por las llamadas por viajes. "Les molesta que pida que saquen la obligatoriedad. Uber invade la ciudad y el tema es que el taxi debería ser algo similar. Hay que aplicar la tecnología, no puede ser que todavía se pidan viajes por un handy. Si Movitaxi funcionase bien y a un costo mucho menor, el resto no tiene sentido. Se apropian de un bien estatal para beneficio propio y en forma corporativa", enfatizó Sánchez.

Los titulares de taxis afirman que el servicio que reciben de radiollamada, monitoreo por GPS conectado al sistema muncipal (Cior) y al 911, y Movitaxi por un costo semana de 9 mil pesos. Y hacen cuentas: son 7 viajes promedio y con el aumento de tarifa a partir del 10 de enero no subirán los costos de estas prestaciones ya que decaen los traslados en el verano.

Palabras cruzadas

En 2016 el Concejo dictó al ordenanza por la cual se promovía una aplicación rosarina. "La Municipalidad nos dijo que no tenían nada previsto y le ofrecimos hacerla con la condición de tener registrados a los choferes allí. Hicimos un convenio con el Ente de la Movilidad, pagamos todo el desarrollo y registramos su nombre", puntualizó Lange para subrayar: "Movitaxi es de la Cámara de Radiotaxis no es municipal, que no se hizo cargo de ningún costo. Por lo tanto no es gratis y se trata de un acuerdo entre privados. Y a quienes la tienen no les sale más caro, por el contrario, se le sumó sin algo adicional". Hoy la aplicación despacha 500 mil viajes mensuales.

Como ya se viene indicando, las internas por el negocio de las aplicaciones para los servicios públicos tendrá un capítulo bisagra hacia marzo que viene cuando se reglamente la ordenanza ya aprobada que pide la habilitación de las app interesadas en prestar servicio.

"La realidad del sistema hace que el vecino de Las Flores o Nuevo Alberdi pueda subirse a un taxi por radiollamada y si el Concejo quiere hacerla optativa debe pensar en los usuarios de los barrios más alejados, que no acceden por una app", dijo Lange para recordar: "Tener un radiotaxi son 12 personas las 24 horas, todo el año. Eso tiene un costo".