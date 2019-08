"Formamos ciudadanos comprometidos con la patria"

Desde su creación hasta la fecha, se sucedieron en la conducción de la institución 16 directores, siendo el actual el comodoro Carlos Alberto Chanda. "Este Liceo es el único en el país con orientación aeronáutica, y su meta es formar ciudadanos comprometidos con la patria, con los valores, y ayudamos a formar líderes dentro de la sociedad", señaló Chanda.

"Es un gran orgullo poder estar al frente en este momento. Estuve en los primeros años como instructor y jefe de compañía, y ahora como director festejando los 40 años. Es como una caricia al alma", confió el comodoro.Y destacó: "La institución actualmente cuenta con una matrícula de 457 alumnos, compuesto en su mayoría por cadetes de pensión media o completa; y alumnos de régimen externo (ARE). Ya egresaron 35 promociones de cadetes, y 19 de ARE. Fueron más de 1600 cadetes y 415 ARE".

"De las 30 primeras promociones, hay un 80 por ciento de egresados universitarios, eso muestra que la intención no es formar militares. Los resultados nos avalan. Además hubo una gran eficiencia en los exámenes del Operativo Aprender, muy por encima de la media regional y nacional. Por eso seguiremos por la misma senda, porque entendemos que vamos por el buen camino", subrayó Chanda.