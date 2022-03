Presidente, el principal problema del país no es la inflación, es la grieta

El objetivo de la protesta de los familiares es que sean recibidos por funcionarios del gobierno provincial.

En medio de los gritos de Justicia y de los aplausos de los familiares que se llegaron hasta las escalinatas de la sede de Gobernación, todos atravesados por un dolor que no cesa, se podían leer numerosos carteles pidiendo justicia por Maxi, por Rocío, por Fernando, por Joaquín, por el Oso Cejas y por Alan, entre otros tantos crímenes violentos que se dieron en la ciudad en los últimos tiempos.

"Me siento acompañado, pero también siento mucha impotencia, porque esto es algo que no se termina más y al que no le toca de cerca lo mira de costado. Quizás alguna vez yo lo hice también, eso de mirar de costado. Esto es un tema de base, acá hay mucha corrupción en los jueces y las leyes. Esperemos que algún día sea más parejo para todos", subrayó el papa de Iván, un chico que fue asesinado de un puntazo en la puerta del Portal Rosario Shopping, de zona norte.

Iván tenía 18 años y una semana después del crimen iba a cumplir 19.

justicia11.jpg

Su papá resaltó que "algo" avanzó la causa pero dijo que continúan "a la espera de que se resuelva, porque hay muchas cosas que se tienen que investigar. Esperemos que se haga justicia porque el que mató a mi hijo también mató a veinte personas, que somos las que estábamos alrededor de Iván: padre, madre, hermanos, tío...".

Unos metros más allá, la madre del Oso Cejas no podía contener las lágrimas. "Soy Ana, la mamá de Sebastián Cejas, a quien mataron frente al Hospital Español para robarle el auto el 21 de septiembre de 2020. Quiero justicia, no que me larguen al asesino de mi hijo, que le dieron cuatro años y que dentro de poco va a estar afuera de la cárcel", dijo como pudo la mujer en medio de un desgarrador llanto.

Por su parte, la esposa de Joaquín Pérez, el arquitecto de 34 años asesinado el martes 19 de octubre de 2021 en la zona norte para robarle al auto, en otro crimen que conmocionó a la ciudad, advirtió que "es un momento muy difícil. Estamos compartiendo este dolor, pidiendo justicia, que nos acompañen, que el gobierno nos abra la puerta, nos escuche, nos incluya. Hace cinco meses que mataron a Joaquín y todavía no hay respuesta. Estaban todas las evidencias: estaba el arma, las huellas, los videos, el auto, y no pudieron encontrar a los asesinos", lamentó.