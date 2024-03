Estudiantes de todos los niveles convocan a un cacerolazo contra el ajuste de Milei

Habibi recordó luego que fue uno de los participantes de una actividad el pasado 1º de febrero en el mismo escenario de esta tarde. En esa oportunidad, él y otros seis compañeros pertenecientes al colectivo de artistas y trabajadores de la cultura, fueron golpeados y luego detenidos por la policía frente a la Municipalidad y la Catedral, por realizar pintadas en la vereda de la plaza en favor de la cultura. La actividad se realizó en el marco de la tradicional ronda de las Madres.

>> Leer más: La policía reprimió y detuvo a siete jóvenes que hacían pintadas en la plaza 25 de Mayo

"Sí, estuve allí. Estábamos con la asamblea de Cultura municipal. No me formaron una causa y no hay nada porque la Municipalidad comprobó que nosotros no estábamos haciendo nada, ni rompiendo nada. Estábamos en la ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo, nos estábamos yendo. Y la policía realizó un acto de violencia muy clara", recordó el estudiante de Bellas Artes.

"A medidas como esas casi todo el país está enfrentando. Las enfrenta porque vienen a alterar nuestra calidad de vida. A esa respuesta, el gobierno, que viene por todo, responde con palos y represión", finalizó.