"Esto no es una motosierra, es una bomba", advirtieron científicos del Conicet

En ese marco, Vila reiteró que no están llegando las partidas presupuestarias para trabajar ni para pagar la luz ni los insumos, más allá de que el gobierno había anticipado que no había presupuesto para este 2024. "La Agencia de Ciencia y Técnica, que es la que financia los proyectos que han sido concursados, no tiene aún presidente, por lo cual no hay firma. Estamos en una parálisis", lamentó.