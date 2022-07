Por 60 días se ajustará la red de cámaras y en ese lapso las multas que se labren no tendrán ningún costo

La Municipalidad se dispone a poner a prueba esta semana el funcionamiento del sistema de fotomultas . Así lo adelantaron desde la Intendencia y algunos de los detalles los deshilvanó en los últimos días el secretario de Modernización, Germán Giró , que anticipó que “en 60 días" la red de cámaras de control estará ya en vigencia. En caso de detectar infracciones, el sistema labrará un acta automáticamente que se enviará por mail, aunque durante el período de prueba la sanción no tendrá costo.

Las primeras 20 cámaras que comenzaron a instalarse en mayo pasado están distribuidas en Córdoba y Ovidio Lagos, 3 de Febrero y Laprida, Maipú y Mendoza, San Lorenzo y España, Pueyrredón y Santa Fe, Córdoba 3050, Laprida 834, Maipú 1677, San Lorenzo 1540, Santa Fe 1754, Bulevar Avellaneda y avenida Presidente Perón, Avenida Casiano Casas y Sorrento, Eva Perón y Juan Pablo II, San Martín y avenida Uriburu, Rondeau 1200, Carlos Colombres 1400, Cafferata 850, Avenida Provincias Unidas 750, Avenida Provincias Unidas 2500 y Ovidio Lagos 3500.

En la gestión de pago está previsto que una vez detectada la infracción, se valide en el centro de monitoreo y se derive al Tribunal de Faltas para generar el acta; con ese paso, se notifica por vía electrónica o personal al infractor, quien podrá resolver el pago mediante al Perfil Digital en el sitio web del municipio o solicitar un descargo de un juez de falta. Sin embargo, ese será un paso que vendrá después ya que según detallaron desde la Intendencia, mientras dure el período de prueba, las actas labradas por el sistema no tendrán costo.

El arranque

El secretario de Modernización anticipó que el arranque del sistema "será con 30 puntos y con la posibilidad de detectar infracciones que van a llegar por correo electrónico, pero que no van a tener ningún valor como multa”.

Según detalló, esta evaluación del funcionamiento se extenderá por al menos 60 días ya que se busca reducir al máximo la probabilidad de error a la hora de detectar una infracción y también aceitar el mecanismo por el que ese incumplimiento a las normas de tránsito se convierten en una multa.

“En esta primera etapa va a entrar un mail avisando que en tal fecha y a tal hora se produjo una infracción e indicando que se trata de un período de prueba. No se va a considerar una falta, pero cuando el sistema entre en vigencia, el mail que le va a llegar es parecido y ahí el ciudadano va a poder visualizar la infracción, hacer un pago voluntario o exigir un juzgamiento virtual”, destacó.

Sobre la tecnología instalada, explicó que son sistemas que “funcionan con inteligencia artificial, esto permite que no solo se detecten excesos de velocidad o cruces indebidos, sino que también alertará por motociclistas sin casco o vehículos que ingresen al carril exclusivo” y dejó en claro que la intención “no es sorprender a nadie". Por eso, detalló que "todas las cámaras van a estar señalizadas, no va a haber nadie escondido. El sentido es ordenar la ciudad y aportar al criterio de seguridad”.