En siete años creció más del doble el parque náutico local

Con un parque náutico que creció más del doble en siete años, la Prefectura Naval Argentina (PNA) alertó sobre la falta de control de las embarcaciones a remo, que se estima son unas 8 mil pero se carece de cifras exactas porque hace más de 20 años se derogó una norma que obligaba a registrarlas. "La Prefectura no regula esa actividad, pero alguien va a tener que tomar las riendas porque no hay registro ni regulación y cada vez se incrementa más la cantidad de embarcaciones de ese tipo", aseveró el jefe de la seccional Rosario de la PNA, Paulo Baldini.

En Rosario ya son más de 31 mil las embarcaciones, entre motor y remo, que se encuentran en los 32 clubes y guarderías contemplados por la Prefectura Naval Argentina (PNA). Además, por fin de semana llegan a cruzar hasta 10 mil personas a las islas.

Sólo este año se sumaron 1.670 nuevas embarcaciones, contabilizando 23 mil a motor. De ellas, los kayaks y piraguas llegan a los 8 mil, aunque el registro no es del todo exacto.

A pesar del sustancial incremento (en 2010 había 14 mil; en 2015, 28 mil) y del número expuesto, el jefe de la seccional Rosario de la PNA, admitió que puede haber más embarcaciones de las que se contemplan, ya que hay propietarios que no las guardan ni en clubes ni en guarderías y sólo pagan un canon por bajar el bote cuando desean navegar.

Respecto al control de las mismas, Baldini afirmó que los clubes y guarderías tienen "responsabilidades administrativas. No pueden permitir que gente que no tenga una habilitación para conducir una embarcación o que no tenga los papeles de la misma, pueda bajar al agua. Porque si no está todo en regla, se genera un problema en la práctica y es todo un conflicto", destacó.

Si bien, según el prefecto, hay lista de espera en las guarderías, esto sirvió para "premiar" a quienes tuvieran todo en regla: "Había gente que no reunía las condiciones e igual tenía la embarcación guardada. Tras un relevamiento que hicimos, los clubes cambiaron a esas personas por gente que sí tenía todo como corresponde", aseguró.

Bajo la lupa

Las embarcaciones propulsadas a remo (kayaks y piraguas) reúnen, en principio, a unas 8 mil unidades en la ciudad. Sin embargo, al no haber un método de conteo, es un número estimativo.

"La Prefectura no regula esa actividad, pero alguien va a tener que tomar las riendas porque no hay registro ni regulación y porque cada vez se incrementa más la cantidad de embarcaciones de ese tipo", aseveró Baldini. Sobre el registro, el jefe de la Prefectura en Rosario contó: "La Municipalidad tiene escuelas y también las hay privadas, pero todavía no están nucleados ni hay normativa sobre eso. Nosotros dictamos medidas de seguridad básicas y condiciones que son pasibles de sanciones. Si hay algún inconveniente, hay sanciones administrativas también para los kayakistas, para que haya igualdad de condiciones".

Más seguridad

El prefecto fue tajante respecto a las medidas de seguridad que se deben contemplar a bordo de una lancha. "El salvavidas es sagrado, porque te da una segunda oportunidad que el agua no, por más que uno sea un excelente nadador. Los hay de distintos tamaños y costos y es irrisorio que, en 2017, haya personas que pierdan la vida en el río por ahogarse y no tener elementos de autoflotación", consideró.

El hincapié sobre el asunto recae, según Baldini, en la concientización que deben lograr en quienes concurran al río. "En caso de que ocurra cualquier circunstancia ajena que uno no pueda controlar, hay algo que el salvavidas te deja en claro: no vas a perder la vida", recalcó. Sobre ese tema, afirma que Prefectura ya hizo controles durante todo el invierno en clubes y guarderías náuticas para que todos salgan al río en condiciones. "Hoy tenemos mucho trafico. En un kilometraje reducido hay embarcaciones deportivas, kayaks y piraguas, embarcaciones a vela, buques de ultramar y convoys por empuje. Todo eso tiene que convivir".

Para dato sobra un botón: en los principales días de actividad en las islas (sábados, domingos y feriados) y en condiciones óptimas de tiempo, cruzan a las islas alrededor de 5 mil personas en promedio desde Rosario.

Mucha gente opta por los "taxis náuticos". En la ciudad hay ocho que están habilitados, que salen desde La Fluvial y Costa Alta.