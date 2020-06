En lo que va del año hubo 20 incendios por día en la zona de islas

El intendente Pablo Javkin reclamó ayer que se identifique y sancione a los dueños de los terrenos isleños donde se producen incendios. "Esto no se frena hasta que no haya sanción", subrayó después de una jornada en que, otra vez, el aire de la ciudad se volvió irrespirable por el humo emanado de las quemas desatadas en la zona del delta entrerriano. En lo que va del año, en estos territorios protegidos se registraron 2.750 focos de incendio, un promedio de 20 por día. Desde Salud recomendaron no realizar actividad física al aire libre sobre todo durante el atardecer y la mañana, cuando los efectos del humo son más visibles. Mañana habrá un nuevo encuentro entre funcionarios de Nación, municipio y provincias.

El municipio volvió a pedir ayer información sobre el avance de la causa iniciada en la Justicia Federal de Paraná hace tres meses. En la presentación se aportaron los mapas satelitales de los focos de incendio detectados en los últimos meses con el propósito de identificar a los propietarios de las fincas donde se producen las quemas, pero la investigación no tiene avances significativos.

"Hay que identificar a los propietarios de los campos donde se producen las quemas", señaló Javkin y consideró que la falta de sanciones es gran parte de un problema "cuyos efectos sentimos acá, pero los beneficios se van a otros lados", en relación al desarrollo de la producción ganadería entrerriana.

El área del delta del Paraná abarca una superficie de 17.500 kilómetros cuadrados, casi diez veces la superficie de Rosario. Los terrenos que se encuentran frente a la ciudad están bajo jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Algunos son de propiedad privada, otros son de dominio público y la provincia los entrega a productores ganaderos.

Según el monitoreo de incendios realizado por el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso, en base a imágenes satelitales, en esa geografía imprecisa que cambia de acuerdo a la altura del río se registraron 2.750 focos de incendio en lo que va del año. El número triplica los focos constatados durante el año pasado y supera también los incendios generados entre 2014 y 2017.

En sus redes, el Centro Integrado de Operaciones Rosario recomendó no realizar actividad física al aire libre ante la presencia de humo en el ambiente por los incendios en las islas del Paraná. Para la Subsecretaria de Salud Pública del municipio, Silvia Marmiroli, conviene evitar los horarios en los que los efectos de las quemas son más visibles, sobre todo a partir del atardecer y en las primeras horas del día.

"En el humo producido por las quemas hay una mezcla de gases y partículas finas que se generan por la combustión de materiales orgánicos, como pasto y madera. A pesar de que no todas las personas tienen la misma sensibilidad al humo, si estas partículas microscópicas penetran en el organismo pueden producir consecuencias a la salud, problemas respiratorios o cardíacos", explicó la funcionaria.

Monitoreo del aire

Investigadores del Observatorio Ambiental de la UNR monitorean con satélites los incendios en las islas y la semana próxima realizarán un estudio de terrenos mediante el empleo de drones para monitorear la condición del suelo y los pastizales que recubren los terrenos del delta. “El objetivo es monitorear lo que está sucediendo y poder superponer los focos ígneos registrados con la información de catastro para identificar quiénes son los dueños de los campos donde hay quemas. Y lograr una clasificación de cual es el tipo de flora que hay en el lugar para elaborar un mapa de riesgo de incendio”, explicó el coordinador del observatorio, Matías De Bueno.