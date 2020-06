El delta del Paraná abarca una superficie de 17.500 kilómetros cuadrados, casi diez veces la superficie de Rosario. Gran parte de estos terrenos están bajo jurisdicción de Entre Ríos. El 25 por ciento de estas tierras son de dominio público y la provincia las arrienda para la explotación ganadera.

Según el monitoreo de incendios realizado por el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso, en esa geografía se registraron 2.750 focos ígneos en lo que va del año. El secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, indicó: "No podemos ir una vez por semana a apagar incendios. Tenemos que buscar una solución de fondo porque no hay recursos que alcancen. No se puede pensar que la última respuesta es apagar el incendio", remarcó el funcionario.