En 2022 bajó la mortalidad por siniestros viales en toda la provincia

En el marco del Operativo Verano que lanzó el gobierno de la provincia, ante el mayor movimiento vehicular a causa de las vacaciones, el subsecretario advirtió a quienes deban viajar que en las rutas provinciales y nacionales de jurisdicción santafesina “se llevan a cabo controles aleatorios y en puestos fijos en horario diurno y nocturno”, lo cual desde su punto de vista es crucial para mejorar la seguridad vial.

No obstante, prefirió no atribuirle a un solo factor el descenso de la mortalidad que ya se proyecta si se comparan los datos preliminares de año a año, aunque todavía no se haya establecido el guarismo definitivo. En 2021 la cantidad de víctimas fatales había trepado a 416, y resultó menor que en 2018 y 2019 (cuando se produjeron coincidentemente 522 decesos y no había restricciones de circulación por la pandemia, como sí sucedió en 2020).

“En el Gran Rosario trabajamos con Granadero Baigorria, Pueblo Esther, Fighiera, Funes, Roldán, Capitán Bermúdez y Villa Gobernador Gálvez ”, precisó Aymo en referencia a localidades de la zona metropolitana con las que se verifica una importante cantidad de desplazamientos de rosarinos en época de vacaciones. A través de convenios con municipios y comunas, la APSV entrega alcoholímetros en comodato, lo que permite amplificar el alcance de los operativos.

Reducir factores de riesgo

Lo que concretamente fiscalizan los agentes a cargo de estos procedimientos son tanto a los vehículos (Revisión Técnica Obligatoria y documentación) como a los pasajeros (que tengan el cinturón de seguridad obligatorio bien colocado y los niños viajen en un sistema de retención infantil adecuado); mientras que a los conductores particulares y profesionales (de camiones, de colectivos de larga distancia, de transporte público de pasajeros, bomberos, policías, taxistas, remiseros) les exigen la documentación al día y que no manejen alcoholizados.

La infracción más común en relación a los autos es la falta de RTO, reveló Aymo, y señaló como un rasgo distintivo durante 2022 en materia de detección de choferes alcoholizados, tanto la multiplicación de testeos como el descenso de los casos positivos.

Según datos oficiales, en los primeros once meses de 2021 hubo 65 mil controles en rutas provinciales que arrojaron un 2,9 por ciento de alcoholemia positiva sancionable (mayor a 0,50 gramos), en tanto en los primeros once meses de 2022 esa cifra bajó a 1,7 por ciento, y eso que se realizaron 202 mil testeos, es decir tres veces más. “Logramos bajar el número de positivos, pero el objetivo es que sea cero”, insistió el subsecretario de Seguridad Vial.

“El salto cuantitativo” interanual obedece a un cambio en la tecnología, ya que en 2022 pasaron a utilizarse para las mediciones artefactos que detectan la presencia de alcohol por aire espirado. Se denominan alómetros y los conductores los soplan a distancia: si se enciende una luz verde, el chofer sigue viaje; si se enciende una luz roja se le aplica el alcoholímetro.

Este dispositivo, que debe ser calibrado periódicamente, estipula con exactitud el nivel de alcohol en sangre y es la propia persona involucrada quien abre la pipeta (viene termosellada) delante del inspector. Si la Policía Vial detecta una infracción, tiene facultades para retener el vehículo y la licencia, mientras que la justicia de Faltas será luego la encargada de ponderar la sanción.

La incidencia del alcohol en la conducción es uno de los factores que influyen en la siniestralidad vial, aunque no el único. Lo cierto es que en la provincia las alcoholemias positivas han descendido y así también la tasa de mortalidad. En otras palabras, se perdieron menos vidas a causa del tránsito.